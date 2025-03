Matrimoni dal mondo: le tradizioni delle nozze in Ungheria

Fonte: 123RF Matrimonio in Ungheria

I matrimoni ungheresi sono cerimonie in cui continuano ad essere presenti e ben visibili tradizioni millenarie. Tendenze mainstream e riti locali convivono dando luogo ad un singolare mix, che rende queste celebrazioni uniche nel loro genere.

Le danze e i riti all’insegna dell’ironia che accompagnano la funzione sono tramandati di generazione in generazione, e continuano ad essere osservati anche dalle coppie più giovani. Ma quali sono le tradizioni che caratterizzano i matrimoni in Ungheria? Scopritele in questa guida.

Il corteo nuziale ungherese

La cerimonia nuziale in Ungheria solitamente si svolge nel primo pomeriggio, ed è seguita da un banchetto che si protrae con canti e balli per tutta la notte. Gli sposi possono scegliere se affiancare ad un rito civile anche quello religioso in Chiesa.

Tra le tradizioni più comuni e divertenti c’è quella del corteo nuziale: con la sposa e lo sposo in testa, questa processione parte dalla casa della neo-moglie per raggiungere quella del suo consorte. Durante il tragitto, i due innamorati devono stare attenti: alcuni gruppi di persone potrebbero infatti rapire la ragazza e chiedere un riscatto al futuro marito. Si tratta ovviamente di una tradizione giocosa ed ironica: lo sposo paga l’eventuale somma richiesta, ma, trattandosi solo di uno scherzo, il denaro gli viene poi restituito.

A casa dello sposo, la sposa viene accolta dai genitori di lui. Tradizionalmente, riceve un bicchiere di vino e una candela. Spesso le viene anche dato un uovo, che deve lanciare a terra: se si rompe, significa che avrà figli sani. Qualora ciò non dovesse accadere, invece, potrebbe essere di cattivo augurio.

Il ruolo del testimone

I matrimoni in Ungheria si svolgono principalmente in primavera o in estate, mentre in passato si preferiva celebrarli durante la stagione del carnevale ungherese, quando c’era meno lavoro nei campi. Una delle figure più importanti, allora come oggi, è il vőfély, simile a un testimone di nozze, che solitamente viene scelto tra gli amici e i parenti della coppia.

In passato, a questa persona veniva affidato il ruolo di “maestro di cerimonia”, ed era addirittura chiamato ad invitare personalmente gli ospiti, recitando una sorta di invito in versi. Oggi questo ruolo viene svolto dagli sposi, ma il testimone è protagonista di diversi momenti molto importanti nel corso della cerimonia. A lui è affidato il compito di decantare poesie, organizzare scherzi per gli sposi e guidare i vari balli tradizionali in pista.

L’abito della sposa

Le spose ungheresi indossano un abito bianco, molto simile a quelli che le future mogli scelgono in altre parti del mondo. Si tratta spesso di modelli romantici e principeschi, a cui abbinare veli e tiare.

In passato gli abiti nuziali tradizionali erano invece molto colorati e finemente ricamati. Questa usanza non è comunque del tutto scomparsa: dopo la mezzanotte, la sposa si concede una breve pausa e cambia abito. Il modello bianco viene sostituito con un modello tradizionale noto come “vestito rosso”: la scelta di questo colore non è casuale, poiché indica che la ragazza è diventata “una nuova donna”.

Il menù di un matrimonio ungherese

Come in molti ricevimenti di matrimonio in tutto il mondo, anche quelli ungheresi includono una grande varietà di piatti tipici locali, come il paprikás e il gulasch. A differenza dei matrimoni più standard, tuttavia, quelli magiari durano tutta la notte con tanta musica e danze: per dare energia agli ospiti e permettere loro di continuare a festeggiare fino all’alba, viene quindi servita una “colazione di mezzanotte”.

Questo pasto consiste solitamente in cavolo ripieno o altre ricette tipiche della cucina locale. Se durante il ricevimento non si è mangiato abbastanza, questa è l’occasione perfetta per rifarsi. Ovviamente, non manca neppure la tradizionale torta nuziale: come in altre parti del mondo, sono gli sposi, dopo il tradizionale taglio, a servirla ai propri ospiti.

L’intrattenimento musicale

Tra i momenti più attesi in un matrimonio ungherese, c’è senza dubbio quello musicale: nel corso del ricevimento ospiti e sposi si mettono infatti alla prova con diversi tipi di danze. Ecco quelle che non possono assolutamente mancare.

La danza della sposa

Conosciuta anche come la “danza del denaro”, la danza della sposa coinvolge tutti gli invitati e la neomoglie. Tradizionalmente, il padre o il testimone annunciano che “la sposa è in vendita”, mentre in sottofondo accompagna questo momento della musica folkloristica. L’annunciatore tiene in mano un secchio o un cappello per raccogliere denaro dagli ospiti, che pagano per avere il privilegio di ballare con la sposa anche solo per pochi secondi.

L’ultimo a ballare con la ragazza è lo sposo, ma prima che possa farlo, la sposa viene “rapita” e portata via. Tradizionalmente, questo momento ironico serviva a raccogliere soldi per la luna di miele e la nuova vita della coppia. Oggi ha più un valore simbolico, ma rimane sempre una delle parentesi clou di ogni matrimonio ungherese.

Danza popolare ungherese

Dopo il rapimento della sposa, può aver luogo uno spettacolo di danza folkloristica tradizionale. In moltissimi ricevimenti, infatti, è presente una band folk autentica in cui sono presenti strumenti come il violino (fiddle), la ghironda (hurdy-gurdy), il beat gardon (ütőgardon), la cornamusa e il cimbalom. I ballerini indossano abiti tradizionali del posto: gli uomini sfoggiano pantaloni neri, gilet e cappelli, mentre le donne si mostrano con vestiti colorati con motivi e ricami tipici.

Il momento musicale dello sposo

Con il ritorno della sposa come “nuova donna” dopo il cambio d’abito, lo sposo deve fare qualcosa per riconquistarla. Può essere chiamato a cantare una canzone, ballare, suonare la chitarra o fare qualcos’altro per dimostrare di essere degno della sua consorte. Questo momento è sempre divertente, spesso a spese dello sposo.

La danza delle monete

Anche la danza delle monete è un’antica tradizione ungherese. Durante questo momento gli ospiti lanciano monete a terra mentre la coppia di sposi balla. Un’altra variante, invece, prevede che ai neo-coniugi venga consegnato un forziere pieno di denaro, che poi viene svuotato sul pavimento. In entrambi i casi, il compito della coppia è quello di raccogliere o spazzare via le monete da terra, accertandosi di non lasciarne nemmeno uno: questa, infatti, equivale alla loro prima missione di coppia.