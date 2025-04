Come organizzare un matrimonio ispirato ai Festival musicali

Fonte: iStock Un matrimonio in stile festival

Non tutte le coppie sognano un matrimonio formale ed elegante. Per molti futuri sposi, infatti, l’ispirazione nuziale arriva direttamente da Festival musicali come Glastonbury e Coachella: i fiori d’arancio, quindi, sono sempre più spesso all’insegna dell’intrattenimento e della convivialità.

Sognate anche voi di organizzare un matrimonio ispirato ad un Festival musicale? Dalla musica dal vivo al look nuziale, passando per cibo e bevande, ecco qualche suggerimento.

Cos’è un matrimonio in stile festival?

Un matrimonio in stile Festival è una versione più rilassata e informale dei fiori d’arancio tradizionali. Questo tipo di cerimonia, come suggerisce il nome, trae ispirazione da eventi come il Glastonbury o il Secret Garden Party: a caratterizzare il ricevimento saranno quindi musica dal vivo, decorazioni rustiche e almeno un paio di food truck per il cibo e le bevande.

L’estetica di riferimento, invece, strizza l’occhio allo stile boho-chic, soprattutto per quanto riguarda il look degli sposi. Ciascuna coppia può tuttavia personalizzare l’evento in base al proprio gusto personale, inserendo dettagli ed accenti di altro stampo.

Location per matrimoni ispirati ai Festival

Un matrimonio in stile Festival si distingue per la sua atmosfera semplice e senza troppe pretese. Location come fienili o dimore di campagna sono quindi le più adatte, soprattutto se offrono la possibilità di celebrare in un unico spazio sia il rito che il ricevimento. Se sognate invece dei fiori d’arancio ispirati al Glastonbury, fate ricadere la scelta su una struttura immersa nella natura: un ambiente boschivo, tra alberi e cespugli, è quanto di meglio possiate trovare.

Qualunque sia l’ambientazione di riferimento, potete introdurre il tema del Festival riempiendo la sala della cerimonia con balle di fieno e fiori di campo. Prenotare dei musicisti per accompagnarvi mentre percorrete la navata regalerà al rito un tocco ancora più festivaliero.

Il look ideale per un matrimonio festivaliero

Vi state chiedendo cosa indossare per un matrimonio in stile Festival? Gli abiti da sposa per una cerimonia di questo tipo potrebbero essere un po’ diversi da quelli tradizionali, con una predilezione per modelli boho, colori neutri e tagli comodi in stile Glastonbury. Via libera, quindi, a pizzi morbidi, balze e tessuti come chiffon e tulle, per creare una silhouette eterea. Evitate invece tessuti rigidi o bustini troppo stretti, che non vi permetteranno di godere al massimo dello spettacolo musicale e delle forme di intrattenimento da voi prescelte.

Capitolo calzature: se il ricevimento si svolge in un campo, potreste optare per degli stivaletti da sposa, ma se non volete rinunciare ad un tocco di eleganza, scegliete un tacco basso che vi aiuterà a muovervi su terreni irregolari senza rinunciare all’eleganza.

L’intrattenimento per gli ospiti

La musica è fondamentale in un matrimonio in stile Festival, quindi assicuratevi di utilizzare parte del budget per una band dal vivo o per un dj. Qualora l’accompagnamento musicale non sia la vostra priorità, potete puntare su altre forme di intrattenimento, come fuochi d’artificio o giocolieri.

Per rendere ancora più indimenticabile l’esperienza per i vostri ospiti, potete fornire loro dei braccialetti personalizzati, proprio come quelli distribuiti ai concerti, oppure pensare ad una wedding bag in cui predisporre glitter e coroncine floreali per impreziosire il loro make-up.

Il menù perfetto

Uno dei grandi punti di forza di un matrimonio ispirato a un Festival è l’idea di avere dei food truck a propria disposizione nella location. D’altro canto, il finger food elegante è uno dei trend nuziali dell’anno in corso, e gli ospiti apprezzeranno senza dubbio una pizza sfornata sotto i loro occhi, un gustoso cheeserburger o dei vivaci ravioli cinesi.

Selezionate quindi almeno tre tipi di stationery, così da soddisfare i gusti di tutti gli invitati, e non dimenticate le opzioni vegane e gluten free. Una valida alternativa è invece rappresentata dal barbecue: rivolgetevi ad un catering specializzato che si occupi di preparare sul momento ruspanti piatti alla griglia per i vostri amici e parenti.

In quanto alla torta, osate con qualcosa di diverso: magari una torre di formaggi o una creazione originale, organica e chic. Le naked cake, decorate con frutti di bosco freschi e fiori, si adattano perfettamente ad occasioni di questo tipo.

Decorazioni per un matrimoni ispirato ai Festival

Quando si allestisce una location per un matrimonio in stile Festival, bisogna considerare diversi aspetti: dagli spazi dove gli ospiti si rilasseranno o dormiranno, fino al colore dei festoni, ogni elemento decorativo si inserisce in un quadro più completo, e deve quindi essere pensato come una parte del tutto. Ma quali sono le soluzioni più gettonate per cerimonie di questo tipo?

Luci e festoni low budget

Le decorazioni in stile festival possono essere vivaci, d’effetto ed economiche. Gli accessori fatti a mano, in stile rustico, sono sempre una buona scelta, così come i dettagli vintage: su tutti, ceste di vimini come centrotavola e lucine che brillano al tramonto saranno dei validi alleati. Ma non potranno mancare nemmeno festoni colorati e lanterne di carta giganti appese agli alberi.

Tende o yurte

Per vivere un’esperienza che riporti gli ospiti con la mente ai Festival più celebri del mondo, scegliete una location che permetta l’installazione di yurte o tende. Le soluzioni moderne sono adatte a quasi tutte le condizioni meteo e, partendo da una tela bianca, possono essere decorate e personalizzate. Non dimenticate, tuttavia, di utilizzare parte del budget per il noleggio di tavoli e sedie.

Segnaletica in legno

Il bello di un festival è che ci sono tante attività diverse tra cui scegliere: qualcuno potrebbe preferire uno spettacolo musicale, altri, invece, un giro sulle giostre o un gelato all’ombra di un albero. Questa versatilità si sposa benissimo anche con una cerimonia di nozze: esattamente come al Coachella, i vostri invitati avranno diverse opzioni di intrattenimento, e non saranno costretti a restare seduti allo stesso tavolo tutto il giorno.

Tuttavia, per aiutare gli invitati ad orientarsi e vivere al meglio la loro esperienza, puntate su cartelli ed insegne che indichino la direzione delle diverse aree da voi allestite. Prediligete materiali come il legno o l’alluminio: oltre ad essere indiscutibilmente utili, regaleranno un tocco ancora più boho al vostro sì.