Venezia in famiglia: 8 avventure magiche da vivere con i più piccoli

Una gita a Venezia è un'esperienza unica da vivere in famiglia: laboratori di maschere veneziane, la mostra dei giocattoli, il museo navale e tanto altro, vi aspettano!

Venezia è una città capace di incantare i bambini anche solo per quell’atmosfera fiabesca nel mondo, grazie alla sua peculiarità che la rende unica. Spostarsi in città, sull’acqua e non con i mezzi ai quali siamo abituati, entusiasma i bambini e rende più facile fare i turisti anche se si tratta di un week end. Ciononostante è importante, affinché gli adulti possano godere dell’arte e della bellezza che Venezia offre, trovare anche delle attrazioni ad hoc per bambini/bambine più piccoli/e.

Per rispondere alla domanda che si fanno molti genitori su cosa possono fare i bambini a Venezia, in modo che, al di là del primo impatto, tutta la famiglia possa essere coinvolta nella vacanza, in questo articolo abbiamo raccolto 10 esperienze a misura di famiglia, con attività e musei pensati anche per diverse fasce d’età.

Perché Venezia è una città family-friendly

Venezia non è solo arte e romanticismo per adulti ma è perfetta anche come meta per viaggiare con i bambini. Molte attrazioni hanno percorsi e laboratori dedicati ai più piccoli, e la stessa città, grazie alla mancanza di auto e traffico, è di per sé un luogo sicuro dove camminare e vivere nuove avventure.

La presenza di calli, ponti, gondole e acqua fanno sentire ai bambini di essere in una città diversa dalle altre, come fossero in una favola.

La grande diffusione di case vacanza, assai contestata ed oggetto della richiesta di un intervento normativo che possa meglio regolarne il numero, dal lato turistico ha il vantaggio di aiutare le famiglie nel trovare un alloggio più adatto alle specifiche esigenze.

Va però detto che, per evitare costi eccessivi, come anche caos e confusione in grado di inficiare l’esperienza in famiglia, sarebbe meglio evitare i periodi più caotici, come ad esempio quelli del famoso carnevale. Quest’ultimo è certamente affascinante ma per i numeri turistici che, in quel periodo, fa Venezia, potrebbe non essere il momento migliore per godersi e conoscere la città come merita, soprattutto con piccoli al seguito.

Ora cominciamo a vedere cosa fare con i bambini/bambine a Venezia, per una vacanza in famiglia divertente ed unica per tutte le età.

Kids Day alla Collezione Peggy Guggenheim

Presso Palazzo Venier dei Leoni la Collezione Peggy Guggenheim è perfetta per trascorrere del tempo in famiglia, grazie ai laboratori gratuiti, ogni domenica pomeriggio, per educare i più giovani all’arte contemporanea. Mentre i bambini, tra i 4 ed i 10 anni, sperimentano colori, collage e giochi creativi con educatori specializzati, i genitori possono visitare in tranquillità una delle collezioni d’arte moderna più famose al mondo.

Un’occasione unica per avvicinare i bambini al mondo dell’arte senza annoiarli, in un contesto stimolante e divertente. In base alle date in cui si visita Venezia, è bene tenere d’occhio gli eventi per le famiglie e per i bambini/ragazzi, in quanto sono tanti gli eventi pensati per i più giovani.

Munav: per piccoli futuri marinai

Per i piccoli appassionati del mare, dalle navi ai sommergibili, questa è una tappa obbligata. Parliamo del più importante museo storico navale in Europa. Un modo per conoscere la sua storia marittima di Venezia, attraverso modellini di navi, gondole e imbarcazioni storiche. I bambini possono ammirare da vicino galeoni e velieri, scoprendo come si viveva a bordo e come la Serenissima difendeva i suoi commerci.

Non è un museo per i bambini in senso stretto, ma è un’esperienza da non perdere se i figli sono amanti del mare, sottolineando che parliamo di uno spazio espositivo molto ampio, è adatto ai più grandicelli/e.

Laboratori di maschere veneziane

A Venezia si respira l’aria del carnevale in tutti i periodi dell’anno e dunque non mancano negozi che lo celebrino attraverso le loro vetrine in ogni momento. Per questo, al di là di poterle acquistarle per portare con se un ricordo della vacanza, c’è anche la possibilità di partecipare a dei laboratori per costruire la propria maschera veneziana.

Molte botteghe artigianali offrono ai bambini la possibilità di dipingere, decorare e imparare l’arte della cartapesta (ma anche del vetro, come vedremo in seguito parlando di Murano). Attraverso il gioco, i bambini imparano la storia e le tradizioni autentiche della città di Venezia.

Creature di Gomma: non un comune museo dei giocattolo

Chi viaggia con i bambini/e lo sa: non c’è negozio di giochi che passi indifferente nelle nostre passeggiate tra chiese e musei. A Venezia possiamo fare un’esperienza unica che accontenti i bambini ma che appaghi anche la nostra nostalgia. Nel cuore della città s’è una mostra permanente dedicata ai giocattoli, una delle più importanti al mondo di pupazzi vintage tra gli anni Sessanta e Novanta. Parliamo di oltre 6.000 pezzi, di qualsiasi misura, dai 3 cm ai 2 metri, che aumentano di anno in anno, tutti rigorosamente originali e ispirati ai cartoni animati. Tappa veneziana adatta a tutte le età.

Casa di Carlo Goldoni e il teatro delle marionette

Venezia ha dato i natali ad uno dei più grandi commediografi italiani e non solo, per cui, se abbiamo il tempo vale la pena fare una visita, con tutta la famiglia, presso il museo che racconta la vita e l’opera del grande artista. Il museo ospita collezioni di marionette, burattini e teatrini antichi.

Parco della Rimembranza a Sant’Elena

Per soste e merende di tutte le età, a pochi minuti dal centro storico, si trova il Parco della Rimembranza nel quale, un’ampia area verde con giochi, spazi per correre, campi sportivi e zone d’ombra, divertirà i più piccoli che possono essere lasciati liberi di sfogarsi in sicurezza. Zona perfetta per un po’ di ombra se si visita Venezia nella calura estiva.

L’esperienza in gondola

Sebbene sembra scontato, l’esperienza in gondola è in grado di appagare gli appetiti dei nostri bambini, per questo vale la pena farci un pensierino! Parliamo di qualcosa di unico al mondo. Anche per la sua unicità, però, il costo non è alla portata di tutti e va valutato in base all’età. Se i nostri bambini/ragazzi hanno un’età tale da ricordarsi dell’esperienza fatta, allora può essere un bel regalo per la famiglia intera. Non è la stessa cosa ma l’alternativa più economica, comunque affascinate, è il vaporetto.

Burano e Murano per i piccoli

Anche in caso di una gita di pochi giorni, tra le bellezze di Venezia, una tappa a Burano va assolutamente fatta. Perfetta anche per i bambini più piccoli, arriverete gustandovi una veloce gita in vaporetto. Burano regala ai bambini la magia di un villaggio fiabesco con le sue case basse dai mille colori, come si vivesse dentro ad un dipinto. Una passeggiata tranquilla, sicura e visivamente stimolante non è poco a qualunque età.

Per coinvolgere di più i bambini/ragazzi c’è una cosa da fare assolutamente: assistere alla lavorazione del vetro nelle antiche fornaci. Si tratta di un’esperienza che rimarrà impressa nella loro mente, qualcosa difficile da vedere in altri luoghi in Italia. I maestri di questa arte antica ed affascinanti racconteranno la storia di questa tradizione, rispondendo alle domande dei piccoli grandi curiosi. Questa esperienza la potrete fare a Murano, dove il vetro è il protagonista indiscusso di tutta l’isola.

Se il tempo a disposizione lo consente, non dovrete decidere quale tra Burano e Murano visitare, in quanto è possibile fare un tour delle isole, oltre Burano, Murano c’è Torcello da vedere. Visite guidate, adeguate al pubblico più giovane sono in grado di tenere alta l’attenzione dei nostri bambini.