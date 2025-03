Test di ovulazione: cosa fare quando vuoi rimanere incinta

Per non sprecare mesi preziosi, sempre più coppie individuano i giorni fertili attraverso il test di ovulazione la cui affidabilità è tra il 90 ed il 99%.

Sempre più coppie, anche a causa dell’età avanzata, hanno difficoltà a concepire, ne consegue che la paura di perdere mesi preziosi spinge alcune fra queste ad usare i test di ovulazione. Sono molti i fattori in gioco, sempre più frequenti negli ultimi decenni, che incidono negativamente sulla possibilità di rimanere incinta ma, per fortuna, la scienza aiuta molte donne e molti uomini a coronare il sogno di diventare genitori.

Solo per citare degli esempi, la scienza arriva in aiuto delle donne e delle coppie, con il social freezing, quando si vuole scientemente procrastinare il momento in cui diventare madri, pur non garantendone il successo; lo fa con la fecondazione medicalmente assistita, in presenza di una serie di fattori, quando le coppie non sono riuscite a concepire naturalmente, prima che sia davvero troppo tardi.

E sempre l scienza aiuta le coppie nel capire quali siano i giorni più favorevoli per il concepimento, attraverso l’apposito test di ovulazione. In questo articolo, ci occuperemo di scoprirne insieme i pro ed i contro, la tempistica e cosa aspettarsi dal test di ovulazione.

Test di ovulazione: cos’è e come funziona

Il test di ovulazione, come si deduce dal suo stesso nome, è quello strumento che permette di individuare i giorni più fertili di una donna. Non è l’unico, esistono ormai sempre più applicazioni che aiutano a capire quali siano i giorni durante i quali è meglio concentrare i rapporti sessuali se si vuole avere un figlio.

Ovviamente anche conoscere bene il proprio ciclo mestruale, le sue fasi, conoscere bene il proprio corpo e, quando possibile, ipotizzare quando si stia ovulando, permette alle coppie di massimizzare la possibilità di concepire.

Il test di ovulazione funziona rilevando l’aumento dell’ormone luteinizzante (LH) nelle urine, un segnale che l’ovulazione è imminente. Esso si presenta sotto forma di uno stick o strisce reattive da immergere nell’urina, proprio come il più comune test di gravidanza che si compra in farmacia.

Quando il livello di LH raggiunge il picco, il test mostra un risultato positivo, indicando che l’ovulazione avverrà entro 24-36 ore. Alcuni test digitali offrono un’indicazione chiara con una faccina sorridente o un altro simbolo per segnalare i giorni fertili.

Quando usare il test di ovulazione

La difficoltà o la paura di non riuscire a concepire può spingere le coppie ad usare il test, soprattutto se, durante l’anno, sono stati molti i rapporti sessuali con risultati deludenti oppure quando l’età comincia ad avanzare ed ogni mese diventa davvero prezioso.

Rimane estremamente importante ricordare che quando una coppia ha anche il più piccolo dubbio, parlane con uno / una specialista può essere la strada più veloce ma soprattutto più sicura. Potrebbe anche essere la/ lo stesso ginecologa/o a consigliarci per una prima fase di utilizzare il test, in presenza di alcune condizioni come eventualmente porci di fronte ad altre strade.

Quando decidiamo di usare il test di ovulazione, per ottenere risultati accurati, è importante seguirne pedissequamente le indicazioni, se necessario, anche chiedendo consigli al/alla farmacista e dunque sapere quando iniziare a testare. Il momento corretto dipenderà dalla durata del ciclo mestruale, per cui, prima di acquistarlo, cominciamo a monitorare il nostro ciclo.

In quali giorni usare il test di ovulazione:

se il ciclo è di 28 giorni, dal giorno 11-12;

se il ciclo è di 25 giorni, dal giorno 8-9;

se il ciclo è di oltre 35 giorni, dal giorno 15-16.

Quando ripetiamo il test, è sempre meglio farlo alla stessa fascia oraria, riducendo l’assunzione di liquidi nelle ore precedenti, per evitare la diluizione dell’ormone LH. Se il test di ovulazione ha lo scopo di indicare alla coppia quando intensificare i rapporti sessuali al fine del concepimento, al contrario, può aiutare altre coppie ad escludere rapporti in quei giorni, proprio a scopo contraccettivo naturale. Ovviamente non dà risultati affidabili al 100%.

Test di ovulazione: affidabilità

A tal proposito, è lecito chiedersi quanto sia affidabile il test: oggi, le coppie possono essere rassicurate da una buona percentuale che varia dal 90 al 99% quando usato correttamente. Il raggiungimento della certezza assoluta del 100% va al momento escluso in quanto ci sono molto fattori che possono influenzare i risultati, come del resto lo stesso periodo di fertilità.

4 fattori che incidono sull’affidabilità del test:

sindrome dell’ovaio policistico (PCOS);

farmaci;

squilibri ormonali;

stress o cambiamenti nello stile di vita.

Se il test non dovesse rilevare l‘ovulazione per più cicli consecutivi, sarà necessario consultare un/una ginecologo/a.

Test di ovulazione: vantaggi e svantaggi

Il test di ovulazione è uno strumento utile sia per chi desidera concepire che per chi, al contrario, senza i classici metodi contraccettivi, vuole evitarlo. Per quanto sia un test ad alta affidabilità, anche esso potrebbe non darci i risultati sperati, per cui una visita ginecologica, in caso di problemi di fertilità, è sempre il passo iniziale da consigliare. Va inoltre detto che conoscere bene il proprio corpo ed il proprio ciclo mestruale è importantissimo sia in termini di salute/prevenzione che per sfruttare al meglio i test.

I vantaggi offerti dai moderni test di fertilità, sono: un’elevata precisione, una facilità di utilizzo ed un’ottimizzazione dei tentativi di concepimento. Dall’altro canto, ci sono degli svantaggi, come quelli economici, quando acquistiamo molti test, ma anche e soprattutto il non garantirci il risultato sperato al 100%.

Il tempo, spesso, soprattutto, senza escludere altri fattori che possono essere molto incisivi, è la chiave del concepimento. Attendere troppo, pur essendoci ragionevolissime e legittimi elementi che fanno procrastinare ad una coppia la volontà di diventare genitori, può portarci ad una ricerca successiva stressante e non sempre fruttuosa.

Ovviamente, sul concepimento incidono moltissimo lo stato di salute, le abitudini e lo stile di vita. Proprio per questo, quando si sta accedendo in noi il desiderio di avere un figlio/a, occorre fare delle scelte come dei cambiamenti sul proprio stile di vita.