Festa della mamma: cosa regalare alle mamme dello zodiaco

Maggio, per le mamme di tutto lo Zodiaco è un mese speciale: arriva la loro festa. Ognuna con il suo carattere, con i suoi pregi e difetti, merita di essere festeggiata nel migliore dei modi. Ecco una piccola guida con le caratteristiche delle mamme dello Zodiaco segno per segno e con un regalo azzeccato a seconda della loro personalità!

Ariete, piena di energie

Governata da Marte, pianeta della guerra, questa mamma è veramente combattiva. Difficile vederla ferma: dietro i fornelli si dà sempre da fare, anche al lavoro non si gira mai i pollici. Di solito, è una donna lanciata in carriera, presa da mille impegni, ricca di vigore ed energie.



Tagliere da cucina con vassoi magnetici Per una mamma che ha sempre mille impegni ed è attenta alla pulizia

Con i figli ha un rapporto diretto e schietto, non sempre dice le cose nel migliore dei modi, ma sulla sua sincerità non c’è molto da dubitare. È piuttosto impulsiva e irruente, ama educare i figli all’indipendenza e si scoccia parecchio se deve star loro dietro. Amante dello sport, gradirà senz’altro un bel paio di scarpe da tennis. Un regalo poco tradizionale, forse, che però si addice bene a questa mamma, dal temperamento attivo e energico.

Scarpe sportive da donna Perfette per la mamma che non si ferma mai

Toro, casa, dolce casa

La mamma del Toro, a meno che l’ascendente non influisca molto sul carattere, è una donna tradizionalista e amante della casa. Adora cucinare, si dedica con piacere alla casa, che tiene pulita e in ordine. Di bell’aspetto, ha modi piacevoli e accomodanti, come rivela Venere, pianeta governatore del segno.

Offerta Fatto in casa da Benedetta Il libro per le mamme che amano una cucina semplice ma gustosa

Meglio non farla arrabbiare però, perché sa essere anche molto dura, quando vuole. È una madre a volte severa ed esigente, ma, se pretende dai suoi pargoli, lo fa sempre per il loro bene. Adora coccolarsi e curarsi con la skincare: ecco perché gradirà sicuramente un pacchetto di cure estetiche o un trattamento per le mani, che tiene sempre curate. In alternativa, punta su un manuale di ricette.



Set crema mani Le mamme del Toro preferiscono avere le mani sempre curate

Gemelli, sempre in movimento

Ci troviamo davanti a una delle donne più attive e piene di energie dello Zodiaco. La donna dei Gemelli ha mille impegni, adora muoversi, tenere attiva la mente e incastrare mille appuntamenti nella sua agenda. Di solito si circonda di amici, con i quali condivide interessi e passioni. È un po’ insofferente alla routine e non ama molto stare in casa.

Offerta Kindle eBook La mamma dei Gemelli potrà avere tutta la sua libreria comodamente in borsa

Non è la mamma tradizionalista, più che ai fornelli, infatti, è indaffarata nel lavoro oppure nella gestione degli impegni dei figli, che vuole siano coinvolti in mille attività come lei. Il regalo ideale per questa mamma è l’abbonamento ad una rivista o un buono per la libreria: adora leggere e tenere mente e corpo sempre in movimento. Per le più sportive ottima anche l’idea di un tapis roulant o dell’abbonamento a una palestra.

Abbonamento Palestra Virgin Active Per le mamme che vogliono mantenersi in forma

Cancro, più mamma non si può

La mamma del Cancro è una mamma mammissima. Non vorrebbe mai vedere i suoi figli lontani da lei: apprensiva e devota, a volte tende ad essere troppo onnipresente nella vita dei suoi pargoli, piccoli o grandi che siano. È una mamma chioccia che si sente realizzata nel prendersi cura della sua prole, alla quale elargisce sempre amore e dolci attenzioni.

Cioccolatini di lusso belgi Un regalo delizioso per una mamma dolcissima

Si sente appagata nel prendersi cura della routine familiare: attenta alle esigenze di tutta la famiglia, ama cucinare, organizzare pranzi in casa o eventi insieme al parentado tutto. Governata dalla Luna, è molto femminile, emotiva e volubile nello stato d’animo. Sa farsi valere però, se necessario: non è affatto una donna fragile. Sarà felice se le donerai il classico vassoio di cioccolatini o se opterai di trascorrere con lei una intera giornata.



Smartbox due giorni da vivere Il cofanetto regalo per trascorrere del tempo in compagnia della mamma

Leone, l’orgoglio di essere madre

La mamma del Leone non passa di certo inosservata. Ha un portamento elegante e dignitoso, un incedere raffinato come quello di un felino. Per la famiglia questa mamma è un vero punto di riferimento: non esita a prendere decisioni, perché è sicura di sé stessa, volitiva e determinata. Sa rimettere in riga i suoi figli se necessario, ma è altrettanto premurosa nel difenderli davanti agli altri.

Dotata di artigli affilati, sa proteggere il suo nido con amore ma anche con aggressività se qualcuno rappresenta una minaccia. A volte tende a tenere tutto sotto controllo, risultando simile a un generale. È vanitosa: per questo cura molto la sua immagine con capi alla moda come le ballerine. Uno specchio da borsetta o un set di cosmetici di lusso saranno regali che senz’altro gradirà di cuore.



Offerta Skincare Kit Viso La mamma del Leone ama prendersi cura di sé

Deweisn specchio trucco Il regalo ideale per avere il trucco sempre perfetto

Vergine, il dono della modestia

Il segno zodiacale della Vergine non ama molto apparire: le mamme di questo segno preferiscono dedicarsi con attenzione alla famiglia e ai figli senza però dare nell’occhio. Organizzate e metodiche, sanno portare avanti le faccende domestiche con precisione certosina.

Planner settimanale Per organizzare tutti gli impegni della mamma Vergine

Si preoccupano molto del futuro dei propri figli, in particolare dell’aspetto che riguarda la loro professione: per le madri della Vergine la realizzazione nel lavoro rappresenta una realizzazione nella vita. Sono apprensive e un po’ ansiose: a volte sfogano questa tensione nervosa dedicandosi all’ordine o alle faccende domestiche. Una bella agenda o un programma per il pc legato alla gestione degli impegni saranno doni che la mamma Vergine apprezzerà moltissimo.

Diario in pelle vintage Per le mamme del segno della Vergine che vogliono appuntare i loro pensieri

Bilancia, cura ed eleganza

Il segno zodiacale della Bilancia è governato da Venere, Dea della bellezza e dell’eleganza. Per questo le mamme di questo segno zodiacale sono sempre molto curate e attente all’estetica. In casa loro non mancano mobili d’epoca o di design, i loro vestiti sono all’ultima moda, la loro forma fisica è quasi perfetta.

Pandora orecchini a orma di cuore Il dettaglio che piace alla mamma della Bilancia

Sono legate ai loro figli, ma amano conservare anche del tempo da dedicare alla propria persona: solo così si sentono complete. Vivono, infatti, sempre alla ricerca di un equilibrio, che però non esitano a mettere in discussione: sono piuttosto fragili e insicure. Come regalo per il 14 maggio apprezzeranno tanto un profumo dalle noti fiorite, in linea con la freschezza della primavera.



Panier des Sens Eau de toilette da donna Una fragranza dolce e delicata, proprio come la mamma Bilancia

Scorpione, che temperamento

Questa mamma è una mamma pronta a tutto. Governato da Plutone, questo segno zodiacale è in grado di darsi totalmente agli ideali in cui crede. Ama i suoi figli in modo viscerale e sa donarsi totalmente alla famiglia, ma attenzione: se c’è qualcosa che non va, la mamma scorpionica è capace di farvela pagare cara. Esigente quanto amorevole, protettiva quanto implacabile, la mamma di questo segno zodiacale è dominata da passioni profonde, che non sempre ha sotto controllo.

A volte risulta possessiva nei confronti dei figli: non è facile che vada d’accordo con la nuora. Profonda e perspicace, sa comprendere i suoi figli leggendo in fondo nel loro cuore. Apprezzerà come regalo un’orchidea, fiore che governa il segno, oppure un romanzo psicologico o giallo.

Pianta orchidea L’orchidea è una pianta bella ed elegante

Sagittario, una mamma per amica

La mamma del Sagittario è gioviale e allegra, sorridente e spesso di buon umore. Merito di Giove, pianeta governatore del segno, che le infonde ottimismo e l’audacia per impartire buoni consigli e risolvere problemi. È una mamma che sa farsi valere, ma che si mostra anche comprensiva e aperta, a volte assumendo anche la funzione di amica.

Giovanile e sportiva, ama viaggiare e stare all’aria aperta: non è la classica madre che passa il tempo in cucina a preparare torte. Piuttosto che faticare dietro i fornelli, adora coinvolgere i suoi figli in attività fuori dal comune: sport, pomeriggi in libreria, anche piccoli viaggi. La farete di certo felice se le regalerete una guida turistica per la prossima meta delle sue vacanze: adora spostarsi e imparare da ogni esperienza.

Offerta Mappa da grattare Per le mamme Sagittario che amano viaggiare

Smartbox tre giorni in Europa Il cofanetto per andare alla scoperta di nuove località

Capricorno, coriacea ma anche affettuosa

La mamma del Capricorno è una donna molto pratica e organizzata. Solida e determinata sa conciliare benissimo la sua vita professionale con la routine familiare. È molto difficile che si lamenti: ha dalla sua una grande capacità gestionale, unita a una notevole resistenza psicofisica, che la fa resistere ad ogni intemperie domestica.

Affettuosa con i figli, è anche molto esigente e, al tempo stesso premurosa: li segue nei compiti, li affianca nei doveri, li sostiene e li supporta nella loro carriera. Lei non ama molto le smancerie: non è dolcissima, ma sa dare affetto, manifestando i suoi sentimenti con gesti concreti. Qualsiasi regalo sarà apprezzato purché sia utile: non ama le cose che non servono a niente, rischiereste di innervosirla.

Offerta Set borse Il set borse per accontentare la mamma Capricorno

Crema viso antirughe acido ialuronico La crema viso per combattere i segni del tempo

Acquario, all’avanguardia

La mamma dell’Acquario è una donna fuori dal comune. Accompagnata sempre dalla voglia di conoscere e di scoprire, è aperta al confronto con l’altro, al dialogo. Si fa spesso portavoce di cause umanitarie: difende i più deboli e lotta per il miglioramento della società. Insomma, non la troverete spesso appisolata sul divano.

Pur rispettando il disordine creativo dei suoi figli, non manca loro di impartire regole ben chiare sul rispetto e sui valori: ciò che conta per lei sono le idee. A volte è sovrappensiero, un po’ disorganizzata, ma sa trasmettere affetto sincero in modo metodico, se necessario. Il regalo che gradirà sarà un supporto tecnologico: un nuovo smartphone è perfetto per lei, che è sempre all’avanguardia.

Offerta Samsung Galaxy M13 Per essere sempre connessa

Offerta Lenovo Tablet M8 HD Il tablet per organizzare tutti gli impegni

Pesci, dolce, ma con la corazza

La mamma del segno dei Pesci è una donna molto dedita alla famiglia e ai figli. Premurosa e molto generosa, ci tiene molto al fatto che i suoi pargoli crescano custoditi in un’atmosfera d’amore e dolcezza. Nettuno, pianeta governatore del segno, la rende piena di fantasia: adora giocare con la sua prole, inventandosi sempre nuove strategie per intrattenere i suoi piccoli.

Offerta Planetaria Eletrolux Per le mamme dei Pesci che amano preparare i dolci

Come la mamma del Cancro, a volte è un po’ troppo apprensiva e tende ad essere soffocante, onnipresente: fatica a rendersi conto che i figli crescono perché teme eccessivamente il loro distacco. In cucina non se la cava male, specialmente con i dolci, che ama in modo particolare. Adora anche aiutare i più deboli: spesso è coinvolta in iniziative di volontariato. Un regalo azzeccato? Un bel vestito, che la faccia sentire bella come sempre.

Tubino nero Il vestito che è il simbolo di eleganza per eccellenza

