Le ballerine sono l’ossessione di questa primavera. Ecco i modelli da acquistare

Fonte: iStock Photos

Femminili, basse e comodissime: le ballerine sono fra le scarpe più amate dalle donne, perfette per unire praticità e moda. Non a caso sono l’ossessione di questa primavera grazie a modelli che ci permettono di giocare con abbinamenti e look, fra colori fashion e dettagli che non passano inosservati.

Ballerine, i modelli da acquistare subito

Messi da parte stivali e stivaletti è arrivato il momento di indossare scarpe più leggere e primaverili. La soluzione? Le ballerine! Il bello di queste scarpe è che si possono declinare in tantissimi modi differenti, con modelli che mettono d’accordo tutte. La versione mules è l’ideale per chi cerca la comodità di una ciabatta, ma non vuole rinunciare ad essere trendy, quelle in velluto sono dedicate alle più romantiche, per sfoggiare vestitini o look iper femminili. Mentre le slingback restano una gradita conferma, ancora di più se parliamo di ballerine. E c’è persino una versione con il tacco per conquistare pure chi non sa rinunciare a qualche centimetro in più!

Ballerine slingback

Sensuali e super cool, le ballerine slingback sono l’ideale per dare una scossa al tuo look. La versione slingback infatti conserva la comodità della ballerina, ma aggiunge un tocco di femminilità alla scarpa, perfetta per chi vuole farsi notare. Il modello più glam è quello rosso con la finitura effetto vernice, cinturini sulla caviglia e sulla tomaia. La punta quadrata poi ti permette di abbinare questa scarpa a jeans, gonna o vestiti.

Ballerine con stampa animalier

La tendenza animalier non passa mai di moda e contagia anche le ballerine. Punta su un modello in pelle con scollo quadrato e a punta per look eleganti e glam, da sfoggiare in ufficio, ma anche per un aperitivo con le amiche. Il segreto per abbinare al meglio l’animalier? Puntare su capi basic e semplici, come t-shirt, blazer e jeans, ma anche mini skirt e crop top minimal.

Ballerine in velluto

Le ballerine in velluto restano una tendenza della primavera. Un modello passepartout da indossare sia di giorno che di sera. Il bello di queste scarpe è che non perdono mai di eleganza e puoi puntare su qualsiasi colore, sentendosi sempre glamour al punto giusto. La versione con punta rotonda, orli con bordino e cinturino sul collo del piede by Zara è la nostra preferita. Con la possibilità di scegliere fra tanti colori, dal rosso bordeaux al verde, passando per il rosa e il classico nero.

Ballerine mules

Le ballerine mules uniscono praticità e fashion. Aperte sul tallone, sono semplici da calzare e comode, ma al tempo stesso elegantissime. La versione di Zara ci ha conquistato grazie alla fascetta sulla tomaia e agli ornamenti metallici. Un modello da acquistare subito e da sfruttare sia in primavera che d’estate per completare look sportivi o eleganti, muoversi in città oppure al mare.

Ballerine con tacco

Non sai rinunciare ai tacchi, ma adori le ballerine? Allora prova la versione con tacco largo e punta quadrata. La chiusura da scegliere è quella con fibbia alla caviglia, mentre il colore più alla moda – soprattutto per la sera – resta l’argentato.