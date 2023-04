Guida alla scelta del tapis roulant perfetto

Fonte: Shutterstock

Il tapis roulant è un dispositivo molto utile, con cui è possibile allenarsi in casa in modo semplice e comodo. Si tratta di un macchinario che consente di mantenersi in forma con più facilità e costanza durante tutto l’anno, anche durante le giornate di pioggia, di calore estremo o in inverno quando le basse temperatura riducono la voglia di fare attività fisica all’esterno.

Sul mercato esistono diverse tipologie di tapis roulant, per questo motivo è importante sapere quali caratteristiche valutare per capire qual è l’apparecchio più adatto alle proprie necessità. Vediamo come scegliere un tapis roulant senza errori, per essere sicure di prendere la decisione giusta e valorizzare al meglio il proprio investimento.

Come scegliere il tapis roulant adatto alle proprie esigenze

Per individuare il miglior tapis roulant da acquistare in base alle proprie esigenze bisogna considerare alcuni aspetti. Innanzitutto le dimensioni dell’apparecchio devono essere compatibili con lo spazio a disposizione, tuttavia esistono anche dei modelli ripiegabili che consentono di ridurre l’ingombro e si adattano anche agli ambienti più piccoli.

In secondo luogo, la misure del tapis roulant devono essere adeguate alla propria altezza e al tipo di allenamento da effettuare. Bisogna considerare che la lunghezza della superficie di corsa minima è di 120 cm, tuttavia mentre per una donna alta da 1,50 a 170 metri basta un modello con lunghezza del nastro di 125 cm per allenarsi a una velocità di 10 Km/h, per correre a 18-22 Km/h serve un nastro da 140-145 cm.

Un altro aspetto da valutare è la larghezza del tapis roulant, tenendo conto che quella minima è di 40 cm. Anche in questo caso è necessario considerare la propria taglia e il tipo di esercizi da svolgere, infatti basta una larghezza di 45 cm per una camminata veloce fino a 8 Km/h, ma serve una larghezza di almeno 55 cm per correre oltre i 18 Km/h. Una caratteristica da non sottovalutare è la potenza del tapis roulant in base al proprio peso corporeo, poiché fino a 80 Kg basta una potenza di 1,3-1,9 kW, mentre con un peso di 80-100 Kg è necessaria una macchina da 1,89-2,4 kW.

Una funzione utile da verificare è la presenza dell’inclinazione del piano di corsa, in particolare la pendenza massima e quelle intermedie che si possono impostare. Altrettanto vale per la velocità minima del nastro qualora si desideri allenarsi a bassa andatura, oppure i programmi di allenamento disponibili che aiutano a fare esercizio. Altri fattori da valutare sono il costo del prodotto in base al proprio budget, la presenza di un piano ammortizzato per rendere l’attività fisica più confortevole e sicura, oltre alle funzioni smart come la connettività Bluetooth, Wi-Fi e un pratico display digitale con i dati sull’allenamento.

I tipi di tapis roulant in commercio

Nella scelta del tapis roulant perfetto bisogna capire se preferire un modello elettrico o magnetico. I tapis roulant elettrici hanno un motore alimentato a corrente, con tante funzioni e possibilità tra cui scegliere, una soluzione ideale per l’home fitness e attività come il walking e il running. Il tapis roulant magnetico non ha il motore elettrico e si aziona con la spinta dei piedi, una caratteristica che lo rende adatto soprattutto a chi è agli inizi e chi utilizza spesso pendenze elevate del nastro.

I benefici del tapis roulant

Il tapis roulant è un prezioso alleato per chi vuole mantenersi in forma o dimagrire, in grado di offrire tanti benefici per la salute e il benessere psicofisico. Tra i vantaggi c’è la possibilità di migliorare la resistenza anaerobica, ridurre lo stress nervoso e ottimizzare la respirazione e la frequenza cardiaca. Inoltre, allenarsi con il tapis roulant permette di migliorare la funzionalità dell’apparato muscolo-scheletrico, specialmente per gli arti inferiori.

È un attrezzo utile anche per la prevenzione dell’obesità, di alcune patologie metaboliche e articolari, in più camminare e correre sul tapis roulant favorisce l’ossigenazione del sangue e migliora l’equilibrio. Un altro motivo per comprare questo dispositivo è l’aumento della qualità di vita e del livello di benessere generale. Rispetto alla corsa in strada e alla camminata all’aria aperta il tapis roulant assicura dei vantaggi importanti, in quanto riduce le sollecitazioni da rimbalzo, il rischio di caduta e aiuta chi non ha molto equilibrio grazie ad appositi maniglioni laterali e frontali a seconda del modello.