L’importanza di chiedere scusa ai propri figli

Ogni giorno ci ritroviamo a combattere con i nostri demoni, quelli che invadono la sfera personale e che mettono in dubbio i ruoli che abbiamo scelto di ricoprire, tra cui il più importante di sempre: essere genitori. Può essere davvero faticoso, soprattutto quando i dubbi si insinuano nella nostra mente . Ci chiediamo cosa è giusto e cosa è sbagliato non sempre trovando tutte le risposte. Perché non esiste un manuale da sfogliare che ci spieghi come essere perfetti.

Così anche noi sbagliamo. E spesso trasformiamo i nostri errori in veri e propri drammi che non sappiamo come gestire. Ma quello che dobbiamo imparare è che i nostri figli non vogliono dei genitori perfetti, ma felici. E l'unica cosa che davvero pretendono da noi è l'amore. E quello sì che sappiamo darglielo.

Ecco perché se sbagliamo non dobbiamo farne un dramma, piuttosto agire in maniera matura, proprio come i nostri bambini si aspettano. Perché se è vero che per loro siamo un punto di riferimento, un esempio da seguire, è vero anche che alle nostre azioni si ispireranno crescendo.

Se pretendiamo che i nostri bambini rispettino le regole, il mondo e le persone che lo popolano, dobbiamo essere noi a insegnarglielo, anche dandogli l'esempio. Se ci rendiamo conto di aver sbagliato nei loro confronti, piuttosto che lasciarci divorare dai sensi di colpa, ammettiamolo, semplicemente. Questo non ci renderà madri meno autorevoli o meno capaci, ma solamente umane.

Se vogliamo che i nostri figli imparino ad assumersi le responsabilità delle loro azioni dobbiamo farlo noi per prime, anche quando capiamo di aver sbagliato. Chiedere scusa ai bambini, in questo senso, può trasformarsi per loro in una vera e propria lezione di vita.

Che si tratti di un errore di valutazione o di aver perso la pazienza, o ancora di un nervosismo accumulato per questioni personali e lavorative fatto ricadere poi sui più piccoli della famiglia, è importante che impariamo dai nostri errori. La consapevolezza non ci renderà immuni dal ripeterli, ma ci permetterà di trasformarli in un insegnamento per i più piccoli.

Del resto non è forse questo il nostro compito? Quello di prendere per mano i nostri bambini e insegnargli la vita? Si lo è, e possiamo farlo nostro anche riconoscendo i nostri errori con sincerità e onestà. Ecco perché dobbiamo ammettere di aver sbagliato, quando lo facciamo, e chiedere scusa ai nostri figli. Così sapremo insegnargli che gli sbagli sono umani, ma che è solo imparando da questi che si può crescere e migliorare.