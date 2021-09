William e Harry, incontro forzato a Londra per amore di Lady D

Harry e Meghan Markle, il film: prime foto e dure critiche sui social di Fuga da Palazzo

Tra William e Harry scorre l’inverno più glaciale. I due fratelli non sono riusciti a trovare un punto di contatto dopo che il minore dei due ha deciso di lasciare la famiglia reale, continuando a evitarsi in una maniera che sta spezzando il cuore di molti. Gli sforzi di Kate sono stati vani: la duchessa di Cambridge aveva cercato di mediare tra loro durante il funerale di Filippo, ottenendo il risultato esattamente contrario.

Secondo gli esperti, la pace forzata tra William e Harry potrebbe non essere così lontana. I due fratelli hanno in programma un nuovo incontro a Londra per i Legacy Awards, che si terranno nel dicembre del 2021. Il viaggio del Sussex a Londra potrebbe anche comprendere il resto della famiglia, così che possa presentare a tutti la piccola Lilibet Diana.

L’occasione sarebbe successiva a quella di luglio, nella quale si sono ritrovati per l’inaugurazione della statua della madre Diana e con un dialogo di soli 20 minuti. Harry, infatti, avrebbe avuto premura di tornare a casa da Meghan, reduce dal parto di Lilibet e impossibilitata – per questo – a mettersi in viaggio.

Sebbene nulla ostacoli il ritorno di Meghan Markle sul suolo britannico, sussisterebbe un problema di sicurezza legato all’incontro con la Regina. Elisabetta, infatti, non sarebbe la prima a vedere Lilibet. I Sussex potrebbero quindi ripiegare su Frogmore Cottage da Eugenia di York, l’unica veramente vicina ai Sussex e complice di Harry nella stesura delle sue memorie, nelle quali si parlerà dei rapporti con la Corona ma anche della tragica morte di Lady D. L’opera sarà rilasciata in più tempi, con l’ultima parte che uscirà solo dopo la morte della Regina.

Le parole di Teresa Ojo, amministratore delegato del Diana Award, hanno riacceso le speranze in merito a un incontro di pace tra i fratelli: “In questo momento, siamo l’unico ente di beneficenza che ha coinvolto entrambi”.

Quest’apertura non ha stupido, dal momento che è nota la dedizione di tutti e due per la beneficenza. William, in particolare, starebbe mettendo in piedi un vero e proprio progetto di solidarietà legato agli enti e le fondazioni che dirige con Kate, per celebrare in un modo del tutto particolare i suoi primi 40 anni.