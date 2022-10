Weekend autunnale sulle Dolomiti Paganella: 5 esperienze per tutta la famiglia

Fonte: Ph. Filippo Frizzera/Ufficio Stampa Press Play Dolomiti Paganella

Appuntamenti enogastronomici per scoprire i sapori tipici, il magnifico spettacolo del foliage ed eventi per conoscere le tradizioni del territorio: anche in autunno, l’Altopiano della Paganella è una meta perfetta per trascorrere un weekend o una gita fuori porta con tutta la famiglia, tra tradizione e modernità.

Se siete alla ricerca di esperienze diverse, per tutta la famiglia – dal relax alle escursioni – questi sono i suggerimenti di Dolomiti Paganella per vivere e scoprire il territorio anche quando si avvicina l’inverno.

La Sagra della Ciuìga, le passeggiate rilassanti alla scoperta dei laghi e di un panorama magico ma anche degustazioni nelle cantine e nelle distillerie della Piana Rotaliana Königsberg dove scoprire e assaggiare i migliori vini e le migliori grappe del territorio.

Ecco le 5 esperienze da fare assolutamente con tutta la famiglia.

La Sagra della Ciuìga

In programma dal 29 ottobre al 1° novembre, questa sagra si tiene a San Lorenzo Dorsino, considerato uno dei Borghi più belli d’Italia. Celebra un insaccato locale, preparato esclusivamente in questa zona secondo una ricetta secolare la cui ricetta tipica prevede l’utilizzo di carne suina e rape per un gusto unico da provare assolutamente.

L’evento rispecchia in pieno la tradizione e si svolge tra i caratteristici vicoli e sotto i vòlt. Non mancano le bancarelle con i prodotti locali ma è prevista anche musica caratteristica oltre a rievocazioni di antichi mestieri. I bambini potranno prendere parte ai tanti laboratori creativi, mentre gli adulti potranno degustare i menù speciali appositamente studiati dai ristoranti per questi giorni di festa.

Il foliage

Uno spettacolo magico, regalato dalla natura. Il foliage autunnale in Dolomiti Paganella è un incantesimo da osservare almeno una volta nella vita, tra le pendici delle Dolomiti e le rive del lago di Molveno, passando per i boschi di Fai della Paganella e dal Parco del Respiro.

Il percorso consigliato è quello che comprende il giro ad anello tra Cavedago e Andalo, un tragitto adatto anche ai meno esperti, che conduce fino alla caratteristica chiesetta di San Tommaso.

Se si viaggia con bambini al seguito, la passeggiata consigliata è quella del Giro dei Masi di Andalo, per poi soffermarsi sul Sentiero dei Belvedere di Fai della Paganella, per lasciarsi sorprendere da un panorama che è pura magia.

I vini e le grappe locali

Bellezze paesaggistiche uniche ma anche una tradizione enogastronomica invidiabile.

In un weekend autunnale sull’Altopiano della Paganella sarà piacevolmente rilassante godersi il relax sorseggiando vini e grappe locali, pronti giusto al termine della vendemmia.

La meta ideale per le degustazioni – e magari per curiosare nel dietro le quinte – è l’area di Dolomiti Paganella della Piana Rotaliana Königsberg, in cui è possibile scegliere tra oltre cinquanta cantine produttrici di vini d’eccellenza come il bianco Nosiola Trentino DOC, lo Spumante Trento DOC Metodo Classico o il Teroldego Rotaliano DOC.

Relax in spa

Per un weekend all’insegna del puro relax, l’Altopiano offre anche numerose strutture con saune, bagni turchi e massaggi ai profumi di montagna, una serie di esperienze che consentono di rilassare corpo e mente, magari dopo una delle escursioni suggerite.

In zona, alberghi wellness ma anche centri benessere pubblici, come Dolomia Wellness, sulle rive del Lago di Molveno, e l’ACQUAin Acquapark Wellness & Spa di Andalo.

I laghi

Impossibile lasciare l’Altopiano senza aver ammirato prima la bellezza dei due laghi: il Lago di Nembia e il Lago di Molveno, quest’ultimo eletto il più bello d’Italia.

I turisti potranno scegliere tra una serie di percorsi, adatti a tutta la famiglia e di difficoltà differenti, per scoprire le bellezze naturali del territorio e immergersi in paesaggi suggestivi che si specchiano nelle sfumature turchesi dei laghi.

Da Molveno si può raggiungere Deft, lungo un percorso adatto anche ai passeggini, che offre un punto panoramico unico nel suo genere.

Contenuto offerto da Dolomiti Paganella