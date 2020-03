Charlene di Monaco stravolge il suo look, e questa volta non convince

editato in: da

Charlene di Monaco, sempre molto riservata, è tornata in pubblico domenica al fianco di suo marito Alberto, anche questa volta per una cerimonia formale: l’ordinazione del nuovo arcivescovo di Monaco, monsignor Dominique-Marie David.

L’ultima apparizione della Principessa era stata a gennaio, in occasione della Festa della patrona del Principato, Santa Devota, in compagnia dei piccoli Jacques e Gabriella, che avevano catalizzato l’attenzione di tutti rivelandosi delle piccole pesti.

Questa volta Charlene e Alberto di Monaco si sono presentati senza figli, molto complici e affiatati, a differenza di come erano apparsi a Natale: durante la tradizionale consegna dei doni la Principessa non aveva accennato neppure un sorriso ed era apparsa triste e poco coinvolta.

Alla presenza di molti funzionari e fedeli, la coppia in questa occasione è stata fotografata intenta a sorridere e perfettamente a proprio agio: il Principe Alberto, nel suo abito blu scuro (abbinato a una camicia bianca e una cravatta blu cielo) ha aperto la cerimonia solenne con la moglie in piedi al suo fianco, raggiante.

Peccato però per il look: Charlene ha deciso di indossare un abito a tubino con stampa floreale, quasi del tutto nascosto da una mantella color prugna in abbinamento con le décolleté ton sur ton. Un outfit forse un po’ troppo casto, che non rendeva giustizia al suo fisico statuario.

Nessun accessorio ad arricchire il look, solo delle perle ai lobi. Capelli a caschetto lisci, make up leggero e naturale: nessun eccesso per la Principessa, che almeno ha abbandonato quel velo di tristezza che l’aveva accompagnata durante gli ultimi impegni ufficiali.

Charlene, che ha compiuto 42 anni a gennaio, ha tenuto lo stesso vestito anche per il pranzo al Palazzo del Principe offerto dalla casa Reale, che ha preceduto l’ordinazione del nuovo arcivescovo.

Per qualcuno questo outfit dalle linee morbide nasconderebbe una gravidanza: molti i commenti dei fan dei reali monegaschi, che forse sperano in un altro lieto evento, dopo i gemellini Jacques e Gabriella nati nel 2014.

I rumors su una presunta dolce attesa circolano dallo scorso novembre: era stata la cugina di Grace Kelly, Lady Christa Mayrhofer-Dukor a rivelarlo in un’intervista. Quel che è certo è che Charlene e Alberto di Monaco hanno ritrovato la complicità e il sorriso, la risposta più bella a chi stava già scommettendo sul divorzio della coppia.