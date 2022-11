Tiffany Trump, la figlia di Donald si sposa. Addio al nubilato chic: i dettagli

Fonte: IPA Tiffany Trump e Michael Boulos si sposano

Il weekend del 12 e 13 novembre è un momento importante per la famiglia Trump, e in particolare per Donald, dal momento in cui la figlia Tiffany, avuta con Marla Maples, convola a nozze. Tiffany Trump ha scelto una location d’eccezione per il suo matrimonio, ovvero Mar-a-Lago a Palm Beach, la residenza storica della famiglia, che ha visto anche l’unione di Ivana Trump e Rossano Rubicondi. Nonostante i problemi con il tempo – c’è stato anche un uragano – il sole è tornato a splendere, tra cene, addio al nubilato chic e dettagli super luxury.

Tiffany Trump si sposa: l’addio al nubilato

Come di consueto, prima delle nozze, c’è l’addio al nubilato: le foto del giorno speciale di Tiffany Trump sono state pubblicate da Kimberly Guilfoyle, che è la fidanzata di Donald Trump Jr. Un evento importante, che ha riunito tutta la famiglia dopo il funerale di Ivana Trump: oltre alla mamma di Tiffany, Marla Maples, era presente anche Melania Trump, attuale moglie di Donald ed ex First Lady.

“Un bellissimo addio al nubilato per la mia dolce metà e mia sorella Tiffany: è una gioia festeggiarti con la famiglia e gli amici, in attesa del tuo fantastico matrimonio questo fine settimana. Tanto amore”. Al suo augurio si è aggiunto ovviamente quello di Ivanka Trump, che ha scritto su Instagram: “Di nuovo in Florida, a celebrare la mia bella, brillante e gentile sorella Tiffany per il suo addio al nubilato”.

A dir poco mozzafiato i look delle presenti: abito con stampa a fiori per Ivanka e Lara Trump, mentre Tiffany ha indossato un abito fasciante in pizzo, quasi un effetto vedo/non vedo che sta andando tanto di moda negli ultimi tempi. Biondissime e unite, la famiglia Trump è pronta a celebrare l’unione di Tiffany con Michael Boulos, uomo d’affari e figlio del magnate libanese Massad Boulos.

Le nozze di Tiffany Trump: tutti i dettagli

Il matrimonio di Tiffany Trump si tiene a Mar-a-Lago in Florida, alla presenza di ben 500 invitati. I tabloid d’oltreoceano hanno definito la cerimonia come a dir poco “sontuosa”, per cui sono stati spesi circa un milione di dollari.

La figlia più piccola di casa Trump ha conosciuto Michael Boulos in occasione di una vacanza in Grecia nel 2018 e l’annuncio delle nozze è stato dato nel 2021, proprio il giorno precedente al giuramento di Joe Biden, con un anello di diamanti dal valore di un milione e duecentomila dollari, secondo People. In ogni caso, la cerimonia è stata organizzata “in grande”, ma c’era da aspettarselo.

Donald Trump a Mar-a-Lago: cupo in volto

Il matrimonio è stato quasi messo a rischio dall’uragano Nicole: Tiffany è stata piuttosto stressata dalla situazione e dal maltempo, secondo quanto riferito da Page Six. Donald Trump è già presente a Mar-a-Lago, e ha partecipato alle prove delle nozze. La felicità della figlia, tuttavia, sembra non averlo “toccato” particolarmente.

Nelle foto condivise da Page Six, l’ex Presidente è apparso piuttosto cupo in volto, forse preoccupato per il suo futuro politico. Ma un matrimonio, si sa, è sempre un evento che addolcisce gli animi: è impossibile resistere al romanticismo di due ragazzi che si giurano amore eterno.