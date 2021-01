Chi è Michael Boulos, futuro marito di Tiffany Trump

editato in: da

Appena prima che suo papà traslocasse dalla Casa Bianca, la giovane Tiffany Trump ha annunciato la lieta novella: con una splendida foto che la ritrae assieme a Michael Boulos tra le colonne della sede del Presidente degli Stati Uniti, ha rivelato di aver detto sì alla proposta di matrimonio del suo fidanzato. Ma chi è il fortunato futuro sposo della figlia di Trump?

Classe 1997, Michael è di qualche anno più giovane rispetto a Tiffany (la quartogenita di Donald è venuta al mondo nel 1993 dal suo matrimonio con la seconda moglie Marla Maples). Il ragazzo è di origini libanesi, nato nel villaggio di Kfaraakka in una famiglia molto ricca, che affonda le sue radici tra il Libano e la Francia. Suo papà Massad è dirigente d’azienda della Boulos Enterprises, mentre la mamma Sarah Fadoul è fondatrice della Society for the Performing Arts.

Sin da giovanissimo, Michael ha avuto le migliori opportunità: trasferitosi in Nigeria, da dove i suoi genitori gestiscono le loro attività imprenditoriali, ha frequentato l’American International School of Lagos, preparandosi ad una carriera ricca di successi. In seguito, il ragazzo si è trasferito a Londra per studiare alla Regent’s University of London, laureandosi in Global Business Management, per poi ottenere un master in Project Management, Finance and Risk alla City University of London.

Con un curriculum del genere, il suo ingresso nel mondo imprenditoriale è stato tutto in discesa: Michael Boulos ha esordito ai vertici di SCOA Nigeria già nel 2016, per poi approdare alla dirigenza del Gruppo Fadoul nel 2019. Insomma, ad appena 23 anni ha un ruolo di grande prestigio e un ingente patrimonio di famiglia. Ora, il giovane Boulos è pronto a sposare Tiffany Trump: i due si sono conosciuti nell’estate del 2018, mentre entrambi erano in vacanza in Grecia (a quanto pare, la figlia di Donald era in compagnia di Lindsay Lohan, a Mykonos).

La loro storia si è fatta pian piano sempre più solida e quando, nel dicembre 2019, i due ragazzi hanno celebrato il Natale alla Casa Bianca insieme alle loro famiglie (Donald e Melania Trump hanno conosciuto Massad e Sara Fadoul Boulos), era ormai chiaro che presto sarebbe arrivata la proposta di matrimonio. In realtà, Tiffany ha dovuto attendere ancora un anno, ma finalmente ha potuto annunciare al mondo intero il suo fidanzamento. Presto, per i due innamorati, sarà tempo di darsi da fare con i preparativi.