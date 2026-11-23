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iStock Superluna del Castoro, quando vederla

Nelle notti di novembre le giornate si accorciano e il cielo si fa più scuro, lasciando ancora più spazio alla luce della Luna. Quest’anno, proprio sul finire del mese, ci aspetta un appuntamento da non perdere: la Superluna piena del Castoro, che illuminerà il cielo di martedì 24 novembre 2026.

Un fenomeno astronomico suggestivo, che ci regalerà un plenilunio un po’ diverso dal solito e che sarà possibile osservare anche dall’Italia. Ma quando alzare gli occhi al cielo per non perdere lo spettacolo? E da dove arriva un nome così curioso?

Quando vedere la Superluna del Castoro

L’appuntamento per poter godere della Superluna del Castoro è per martedì 24 novembre. Il momento esatto della Luna piena è previsto alle 15:53, ora italiana, quando il nostro satellite raggiungerà la fase di plenilunio. Per ammirarlo, però, bisognerà aspettare il tramonto e il suo arrivo sull’orizzonte.

La Luna sorgerà a est nel tardo pomeriggio: intorno alle 16:10 a Milano e Napoli, alle 16:15 a Roma e alle 16:25 a Palermo. Ed è proprio nelle prime ore della sera che potremo osservarla mentre si alza lentamente nel cielo, regalando uno degli scorci più belli di questo periodo dell’anno.

Il consiglio è quello di scegliere un luogo con una visuale libera verso est, lontano per quanto possibile dall’inquinamento luminoso. Non servono strumenti particolari: la Superluna è visibile a occhio nudo, anche se un binocolo può aiutare a cogliere qualche dettaglio in più della sua superficie.

Perché si chiama Luna del Castoro

Dietro il nome della Luna piena di novembre c’è una storia che arriva da lontano. La denominazione Luna del Castoro è legata alle tradizioni popolari dei nativi americani e ai calendari stagionali utilizzati in Nord America.

Novembre era il periodo in cui i castori si preparavano all’inverno, completando le proprie tane e le dighe prima dell’arrivo del freddo. Il nome è associato anche alla stagione in cui venivano preparate le trappole per la caccia ai castori, così da procurarsi le pellicce necessarie ad affrontare i mesi più rigidi. Un riferimento alla natura e ai suoi ritmi che è rimasto nel tempo, diventando il nome con cui ancora oggi identifichiamo il plenilunio di novembre.

Che cos’è una Superluna e perché appare più grande

Ma che cosa rende questa Luna così speciale? Il termine Superluna viene utilizzato in ambito divulgativo quando il plenilunio si verifica in prossimità del perigeo, ovvero il punto dell’orbita in cui il nostro satellite si trova più vicino alla Terra.

La Luna, infatti, non percorre un’orbita perfettamente circolare, ma ellittica. Nel suo movimento intorno al nostro pianeta alterna quindi momenti di maggiore vicinanza ad altri in cui si trova più lontana. Quando la fase di Luna piena coincide con una di queste condizioni di prossimità, il risultato è quello che conosciamo come Superluna.

Il 24 novembre la distanza tra la Terra e il nostro satellite sarà di circa 360.768 chilometri. Il giorno successivo, il 25 novembre, la Luna raggiungerà il perigeo, arrivando a circa 359.346 chilometri dal nostro pianeta. La sua vicinanza alla Terra contribuirà a farla apparire leggermente più grande e luminosa rispetto a un normale plenilunio.

C’è poi un altro dettaglio che può rendere l’osservazione ancora più suggestiva. Quando la Luna si trova vicino all’orizzonte, può sembrare molto più grande rispetto a quando è alta nel cielo. È la cosiddetta illusione lunare, un fenomeno che ci porta a percepire il satellite come più imponente quando possiamo confrontarlo con gli elementi del paesaggio. Anche il suo colore può apparire diverso, con sfumature che vanno dal giallo all’arancione, per effetto dell’atmosfera terrestre.

Le prossime Superlune da non perdere

La Superluna del Castoro è anche l’occasione per dare uno sguardo ai prossimi appuntamenti astronomici. Il calendario riserva infatti altre due Lune piene particolarmente vicine alla Terra.

Il prossimo appuntamento è il 24 dicembre 2026, proprio alla vigilia di Natale. In quella data la Luna si troverà ancora più vicina al nostro pianeta, a circa 356.770 chilometri di distanza. Un altro appuntamento è previsto per il 22 gennaio 2027, con la cosiddetta Luna del Lupo.