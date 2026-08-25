Eclissi parziale di Luna il 28 agosto, quando e dove osservarla

Cacciatrice di storie, esperta di lifestyle e curiosa per natura. Scrivo con e per le donne. Autrice del bestseller Mia suocera è un mostro.

iStock Photos Elclissi parziale di Luna

Dopo la spettacolare eclissi di Sole è il momento di godersi l’eclissi di Luna. Il 28 agosto 2026 infatti una eclissi parziale profonda oscurerà quasi totalmente la Luna piena.

Quando sarà l’eclissi parziale di Luna

Lo scorso 12 agosto l’eclissi di Sole ha emozionato tutti, ora è arrivato il turno della Luna che ci regalerà un altro evento imperdibile. Nella notte fra giovedì 27 agosto e venerdì 28 agosto infatti avverrà una eclissi parziale di Luna che sarà visibile anche dall’Italia.

Si tratterà di una eclissi profonda. Secondo i calcoli realizzati dalla NASA infatti nel momento culminante circa il 96,3% del disco lunare sarà nell’ombra della Terra. Non si tratterà dunque di una eclissi totale, ma quasi. Con le giuste condizioni atmosferiche infatti si potrà assistere ad un evento davvero emozionante.

A che ora si verificherà l’evento? Secondo le previsioni l’eclissi parziale di Luna del 28 agosto si potrà osservare nelle ore prima dell’alba, dunque nella notte fra il 27 e il 28 agosto 2026. In quel lasso di tempo la Luna comincerà ad entrare l’ombra della Terra e il fenomeno si potrà ammirare al meglio alle 3:23.

Per vedere l’eclissi parziale nel massimo del suo splendore bisognerà puntare le lancette degli orologi alle 4:34, quando comincerà ad essere più evidente l’eclissi che arriverà al suo momento migliore alle 6:12 del mattino.

Dove vedere l’eclissi parziale di Luna in Italia

Diversamente dall’eclissi solare, per quella parziale di Luna non serviranno degli occhiali speciali o dei filtri. Il fenomeno si potrà ammirare ad occhio nudo in totale tranquillità e senza pericoli per la salute.

Per vederla al meglio però sarà importante prendere in considerazione l’orizzonte. Nel momento massimo dell’eclissi, alle 6:12 infatti la Luna sarà bassa e vicina al tramonto. Al Sud, ad esempio, ci sarà molto più tempo per vederla bene. Soprattutto in Sicilia dove la Luna resterà sopra l’orizzonte sino alle 6:30 consentendo di ammirarla per il tempo necessario.

A Milano invece l’eclissi avrà un’altezza inferiore ai 5 gradi sull’orizzonte, tramontando alle 6:46, mentre a Roma, purtroppo, sarà ancora più bassa. Tramonterà alle 6:37 e avrà un’altezza inferiore ai 3 gradi rispetto all’orizzonte.

Per godersi lo spettacolo dunque sarà essenziale scegliere con cura il punto da cui vedere l’eclissi parziale di Luna. Gli esperti consigliano di optare per un punto che presenti un orizzonte occidentale libero. Ad esempio una spiaggia (rivolta sempre nella giusta direzione), una campagna, una collina oppure un punto panoramico. L’importante è che davanti non ci siano ostacoli come edifici oppure alberi.

Come fotografare l’eclissi parziale di Luna

Come fotografare l’eclissi parziale di Luna del 28 agosto? Scegliere un punto buono e poco illuminato è ovviamente essenziale. Bisognerà poi avere pazienza. Quando la Luna sarà vicina al tramonto, già eclissata, il cielo diventerà ancora più chiaro. In quel momento la rifrazione atmosferica potrebbe far apparire la Luna come schiacciata oppure ovale, dando vita a fotografie eccezionali.

“In condizioni favorevoli – ha spiegato l’astrofotografa Alessandra Masi- si potrebbe così ottenere un’immagine davvero insolita: una Luna ovale, parzialmente eclissata, immersa nella luce del crepuscolo”.