Il cielo di ottobre ha un appuntamento da segnare, e per vederlo basta una sera limpida: La luna del cacciatore

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iStock Luna del cacciatore, quando e come vederla

A ottobre basta poco per tornare a guardare il cielo: una sera limpida, qualche minuto lontano dalle luci della città e gli occhi puntati verso l’alto. Il calendario astronomico del mese offre diversi appuntamenti da segnare, in cui si possono osservare stelle cadenti, pianeti e una Luna piena dal nome decisamente suggestivo.

La Luna del Cacciatore è il momento più atteso del mese per gli amanti delle stelle, ma non è l’unico. Prima del plenilunio del 26 ottobre arrivano le Draconidi e le Orionidi, mentre Saturno, all’opposizione dal 4 ottobre, si vede particolarmente bene. E per godersi questi spettacoli non serve necessariamente un telescopio: in molti casi bastano un cielo buio e un po’ di pazienza.

La Luna del Cacciatore illumina il cielo di ottobre

Il nome della Luna del Cacciatore ha un’origine antica e arriva dalla tradizione popolare: la Luna piena di ottobre è associata al periodo in cui, dopo il raccolto, ci si prepara all’arrivo dell’inverno e alla caccia.

Quest’anno il plenilunio raggiunge il momento esatto lunedì 26 ottobre alle 5:11 circa, ma per vederla non è necessario puntare la sveglia nel cuore della notte.

La sera di domenica 25 ottobre, infatti, la Luna appare già quasi completamente piena e offre un’ottima occasione per osservarla. Anche il 26 ottobre, dopo il tramonto, il nostro satellite torna a dominare il cielo con la sua luce.

Basta trovare un punto da cui il cielo sia ben visibile e, se possibile, allontanarsi dalle luci più forti della città. La Luna piena è uno degli spettacoli astronomici più semplici da osservare e proprio per questo può diventare l’occasione perfetta per una passeggiata serale, una terrazza o anche solo qualche minuto trascorso a guardare il cielo.

Chi ha a disposizione un binocolo o un piccolo telescopio può invece cercare i dettagli della superficie lunare, dai crateri alle zone più scure che caratterizzano il nostro satellite.

Saturno e le stelle cadenti: cosa guardare nel cielo di ottobre

Ma gli spettacoli celesti che vale la pena osservare arrivano ben prima della fine del mese. Il 4 ottobre Saturno è in opposizione, una configurazione che lo rende particolarmente favorevole all’osservazione: sorge al tramonto, resta visibile quasi tutta la notte ed è abbastanza luminoso da riconoscersi anche senza strumenti. Con un piccolo telescopio si distinguono gli anelli.

Per le stelle cadenti, invece, gli appuntamenti sono due. La sera dell’8 ottobre c’è il picco delle Draconidi, uno sciame che può regalare alcune scie luminose, anche se la sua attività varia molto da un anno all’altro; il momento migliore sono le prime ore della notte.

Due settimane più tardi arrivano le Orionidi, con il picco nella notte tra il 21 e il 22 ottobre. Sono legate ai frammenti lasciati dalla cometa di Halley e si cercano nella zona di cielo associata alla costellazione di Orione. Quest’anno la Luna, illuminata per circa l’80%, copre le meteore più deboli fino al tramonto, verso le 3: la finestra migliore va da quell’ora all’alba.

Nel frattempo la Luna continua il suo viaggio tra le stelle e nel corso del mese passa apparentemente vicino a diversi pianeti e gruppi stellari. Sono incontri che durano poco e che possono creare scorci particolarmente belli, soprattutto nelle fotografie scattate con un cielo sufficientemente buio.

Gli occhi hanno bisogno di qualche minuto per abituarsi al buio e, una volta fatto, quello che sembrava un cielo quasi vuoto comincia a riempirsi di stelle.