In arrivo la Superluna blu: cos’è e come cambierà le nostre vite

Fonte: iStock Superluna blu di agosto, significato e influenze

Alzare gli occhi al cielo, nel mese di agosto, è molto più di un piacere. Si tratta quasi di un dovere, soprattutto per i più romantici e i superstiziosi, che vanno a caccia di stelle cadenti alle quali affidare i loro più profondi desideri. Ma questo mese, uno dei più magici e affascinanti dal punto di vista astronomico, non ha ancora smesso di stupirci perché il 31 agosto la Superluna blu porterà in scena il suo ultimo spettacolo. E la sua presenza, vi anticipiamo, influenzerà le vite di tutti.

31 agosto 2023: arriva la Superluna blu

È una data molto attesa dagli appassionati dei cieli e dell’astronomia , quella del 31 agosto. Il motivo? Il nostro satellite naturale farà la sua migliore apparizione proprio in concomitanza con la fine del mese. A chiudere il calendario degli eventi astronomici, infatti, ci sarà la Superluna blu, un evento raro ed estremamente affascinante che non solo ci permetterà di godere di uno spettacolo bellissimo, ma che influenzerà in qualche modo anche le nostre vite.

Anche se il nome è molto evocativo, vi confermiamo che il nostro satellite naturale non si tingerà di blu. L’appellativo, infatti, fa riferimento al fatto che si tratta della tredicesima Luna piena del mese (solitamente ne avvistiamo 12). Ma lo show è comunque garantito dato che questa apparirà più grande e vicina alla Terra come forse non lo è stato mai (da qui il nome di SuperLuna).

Questo plenilunio, come anticipato, è un evento molto atteso dagli appassionati dei cieli vista la sua rarità. Sono molte, infatti, le persone che stanno organizzando escursioni in notturna o trasferte in destinazioni prive di inquinamento luminoso per ammirare il grande spettacolo.

Quello che non tutti sanno, però, è che la presenza della Superluna blu di agosto avrà anche delle ripercussioni sulla nostra quotidianità. Tutto quello che accade in cielo, infatti, è destinato a influenzare anche le nostre vite. Vi spieghiamo come.

Plenilunio d’agosto: cambiamenti, trasformazioni e nuovi inizi

Ogni plenilunio porta con sé grandi cambiamenti. La presenza della Luna piena, infatti, avvia una fase di trasformazione che non lascia immune nessuno. Tutto dipende però dal segno zodiacale di appartenenza e da come questo sarà influenzato proprio dall’arrivo del nostro satellite naturale.

In generale possiamo dire che l’apparizione di una Superluna ha un impatto sempre molto importante sulla vita delle persone, dimostrato anche dalle credenze e dalle tradizioni portate avanti dalle tribù dei nativi americani, che vedevano in questa significati rappresentativi delle fasi vitali. La sua potenza si trasforma in energia in grado di influenzare le nostre decisioni e di spingerci al cambiamento. Ma può anche coincidere con un momento di grande introspezione e spiritualità.

La rarità della Superluna blu, poi, la rende ancora più importante ampliando il suo significato e la sua influenza. Il suo arrivo è un invito a riconnettersi con sé stessi, sfruttando le energie dell’universo, per risvegliare i desideri e le emozioni più profonde. Ma diventa anche un momento per ripensare alla propria vita, per attuare trasformazioni, e per prendere decisioni importanti che, forse, sono state rimandate troppo a lungo. Con agosto potrebbero chiudersi dei capitoli importanti della vita per fare spazio a inediti e sorprendenti nuovi inizi.

Il consiglio è quello di prendersi del tempo per riflettere, meditare e ascoltare sé stessi. La presenza della Superluna blu di agosto porta in dono un grande potere: sta a noi scegliere come utilizzarlo.