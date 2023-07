La Superluna del Cervo sta per arrivare: così influenzerà la nostra vita

Scrittrice e storyteller. Scovo emozioni e le trasformo in storie. Lifestyle blogger e autrice di 365 giorni, tutti i giorni, per essere felice

C’è chi crede nel fato e nella fortuna, chi nelle stelle, nell’oroscopo e nelle carte astrali. C’è chi si fida solo di quello che può spiegare con la ragione e chi, invece, trascorre una vita intera a cercare un senso in tutte quelle cose che un senso non ce l’hanno.

Indipendentemente da ciò in cui scegliamo di credere, per semplificarci la vita o per complicarcela, dobbiamo tutti riconoscere il fatto che la nostra vita è spesso influenzata da cose e situazioni che non sempre possiamo controllare. Lo sono anche il nostro carattere e la personalità che, nonostante i riscontri e le somiglianze con i genitori e i parenti, presentano comunque affinità e similitudini con quelli di altre persone.

Le stelle e i segni zodiacali, che ci crediate o no, provano quanto meno a risolvere questo enigma e, nella maggior parte dei casi, ci riescono. Ma se c’è una cosa che chi segue l’oroscopo sa bene, è che nulla resta mai uguale a prima. Tutto è in continuo mutamento e lo è anche e soprattutto per quello che succede sopra le nostre teste. I fenomeni celesti e la presenza degli astri sono destinati a influenzare la nostra vita e le scelte che compiamo ogni giorno, e così farà anche la Superluna del Cervo che sta per arrivare nel nostro cielo. Curiosi di sapere quali novità porterà con sé?

Luglio: la Superluna del Cervo sta per arrivare

Il cielo stellato incanta e affascina da tempi immemori. A lui sono state dedicate opere d’arte, canzoni, sonetti e poesie da artisti, musicisti e pittori che hanno fatto la storia. Ma c’è chi, quella volta celeste, non l’ha solo contemplata nella sua bellezza, ma l’ha analizzata fino a scoprire che tutto ciò che succede sopra di noi influenza, inevitabilmente, anche la nostra vita.

Che Luna, pianeti e fenomeni celesti siano collegati a ciò che succede in terra è qualcosa alla quale si è sempre creduto. Lo facevano i nativi americani che utilizzavano proprio gli astri per spiegare l’inspiegabile. Sono stati loro ad attribuire nomi suggestivi al nostro satellite naturale, tra i quali spicca quello di Superluna del Cervo, che arriverà nei nostri cieli proprio nel mese di luglio, e più precisamente la sera del 3.

Il nome, fortemente evocativo, fa riferimento al periodo in questione, quello in cui i cervi cambiano le loro corna. Il nome SuperLuna, invece, si riferisce alla distanza ravvicinata tra il satellite naturale e la terra, un fenomeno tanto atteso quanto suggestivo che ci dà l’illusione di trovarci davanti a una Luna più grande e candida che mai.

Cambiamenti, rivelazioni e sorprese inaspettate

L’appuntamento è previsto il 3 luglio, giorno in cui la SuperLuna del Cervo farà ingresso nel nostro cielo illuminando di magia le notti d’estate. Ma non sarà uno show “passivo”, perché la sua presenza è destinata a cambiare la vita di tutti noi.

Per tutti i segni zodiacali dell’oroscopo, infatti, sono previste importanti novità, rivelazioni e sorprese, più o meno inaspettate. In generale è bene precisare che la presenza della Luna, in un modo o nell’altro, influenza sempre ciò che succede nella nostra quotidianità, così come il carattere e la personalità di ognuno di noi.

Nello specifico, la Superluna del Cervo coinciderà con un sorprendente carico di energia positiva per i segni d’acqua. Saranno proprio loro a poter approfittare della sua presenza per accogliere nuove e stimolanti opportunità. Diverso è, invece, il caso dei segni di fuoco, che proprio durante la Luna di luglio saranno costretti in qualche modo a prendere importanti decisioni che per troppo tempo hanno rimandato. Per loro si aprirà un momento di grande introspezione, l’invito è quello di risolvere tutte le questioni rimaste in sospeso per lasciare spazio al nuovo.

Anche i segni di aria e di terra sentiranno la necessità di ritirarsi nella solitudine, anche solo per poco, per riflettere sul passato e sul presente: è questo il momento giusto per cambiare le vostre vite.