Tutta la bellezza dei nuovi inizi

Dicono “anno nuovo, vita nuova”, sarà vero? La realtà è che lo scoccare dell’arrivo di un nuovo anno non porta alcuna novità con sé, ma può portare la motivazione per essere protagonista del cambiamento. I nuovi inizi sono eccitanti quanto spaventosi, riempiono di gioia e terrorizzano. Ma è ora di lasciarsi alle spalle le cattive abitudini e tutto ciò che non fa stare bene, voltare pagina e cercare la serenità nelle piccole cose.

La prima cosa da fare è porsi un obiettivo, concreto e realizzabile e poi studiare un percorso per arrivarci. Niente cambia dall’oggi al domani, non è così semplice purtroppo. Armati di determinazione e perseveranza, fai chiarezza tra i tuoi pensieri e lasciati alle spalle ciò che non ti fa sentire bene. Questo può significare molte cose: cambiare città, dire addio a persone nocive, iniziare un corso nuovo. L’importante è fare il passo iniziale, il resto sarà più semplice.

Da dove si inizia quando si ha voglia di cambiare? Da ciò che non piace più. Spesso il bisogno di cambiamento interiore si riflette all’esterno. Per qualcuno è utile iniziare mettendo in ordine casa, gettando i vecchi abiti che non fa più piacere usare, tinteggiando le pareti o rimodernando gli ambienti. In fondo la casa deve essere un luogo che assomiglia a chi ci vive e deve rifletterne la personalità, l’umore e anche le trasformazioni. Sbarazzarsi di oggetti e mood che appartengono alla vecchia te stessa darà un grande senso di liberazione.

Non solo, spesso la voglia di cambiare vita porta volere trasformare il proprio aspetto. Così via ad un nuovo taglio di capelli, nuova tinta, vestiti più simili alla te a cui stai cercando di arrivare. Possono sembrare gesti superflui ma in realtà aiutano tantissimo. Visualizzare la persona che vorresti diventare ti avvicina, traccia un percorso più chiaro da seguire. Iniziare ad assomigliarle a livello estetico è il primo passo, forse quello più semplice e banale, ma ogni nuovo inizio bisogno di un punto di partenza.

Per iniziare un nuovo percorso serve tanta energia tenacia. Trattare bene il proprio corpo e prendersene cura è essenziale per assicurarsi la forza di cui avrai bisogno per iniziare la tua nuova vita. Se fino ad ora hai rimandato progetti, interessi, hobby e passioni, è giunto il momento di riprenderli in mano e godere della loro bellezza. L’inizio di un nuovo anno è il momento migliore per mantenere tutte quelle promesse che hai fatto a te stessa ma non hai mantenuto: smettere di fumare, ridurre l’alcol, iniziare a fare sport, conoscere gente nuova.

La cosa più importante è essere gentile con te stessa, non pretendere troppo, ascoltare i tuoi bisogni e le tue esigenze. Per uscire dal bozzolo e diventare una nuova e migliore versione di te, devi mettere a tacere tutte le voci esterne che ti bloccano e iniziare ad agire come “la persona che vorrei essere”. Piano piano lo diventerai.

Alejandro Jodorowsky diceva “Il primo passo non ti porterà dove vuoi andare, ma ti porta via da dove sei” questa verità è il mantra dei nuovi inizi. I cambiamenti sono lenti, dolorosi e richiedono dedizione e pazienza ma ogni passo è una piccola conquista.