La Regina Elisabetta in lutto: è morta la sua dama di compagnia

Il 2021 è stato un anno difficile per la Regina Elisabetta, che si è ritrovata ad affrontare un addio pesante: quello al suo compagno di una vita, marito e supporto, il Principe Filippo. Venerdì 3 dicembre, tuttavia, si è spenta anche la sua dama di compagnia, Ann Fortune FitzRoy, che era al servizio di Sua Maestà sin dal 1967. La Sovrana si ritrova a piangere un’amica fidata, che è sempre stata al suo fianco con estremo affetto, dedizione e fedeltà.

La Regina Elisabetta è in lutto: l’ennesimo dopo la perdita di Filippo

Era una delle sue amiche più intime e fedeli, che conosceva da sempre, se così possiamo dire. Ancor prima di essere la sua dama di compagnia, infatti, Ann si era unita alla Casa Reale nel 1953, proprio nello stesso anno dell’incoronazione della Regina Elisabetta. Casa Windsor si ritrova così a piangere una nobildonna, lasciando un enorme vuoto al fianco di Sua Maestà, e un dolore nel suo cuore.

Il legame tra le due donne era indiscutibile. Una vita insieme, in cui oltretutto hanno avuto modo di viaggiare, dal momento in cui Ann Fortune FitzRoy era sempre insieme a Elisabetta, in occasione di viaggi importanti, ma anche eventi o celebrazioni di un certo livello, o persino per le visite di stato.

È morta Ann Fortune FitzRoy, la dama di compagnia della Regina

La Duchessa Madre di Grafton aveva 101 anni: nel 1967 era stata onorata del titolo di Mistress of the Robes, diventando dunque una dama di compagnia di alto rango. Questo onore, infatti, è ricoperto dalle Duchesse, dalle Marchesi o dalle Contesse. Era la consigliera e responsabile dei vestiti e gioielli della Regina. Sposata con Hugh FitzRoy, che successe come Duca di Grafton, Ann era rimasta vedova nell’aprile del 2011. La coppia aveva avuto cinque figli.

La morte, avvenuta venerdì, è l’ennesimo brutto colpo per Elisabetta, che nel corso del 2021 ha dovuto dire addio al Principe Filippo, ma anche fronteggiare Harry e Meghan in America, o la stessa battaglia legale del Principe Andrea. Un anno funesto per il Palazzo, continuamente al centro delle polemiche. Il regno di pace promosso dalla Regina non ha mai vacillato tanto, nonostante la sua incredibile forza.