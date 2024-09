Gli anelli smart sono dispositivi indossabili sempre più diffusi che uniscono tecnologia e design per monitorare parametri legati alla salute e al benessere grazie alla presenza di sensori avanzati. Utilizzati in modo simile a smartwatch o fitness tracker, offrono una soluzione discreta e sempre connessa per chi desidera tenere sotto controllo il proprio stato senza dover indossare dispositivi ingombranti.

VOTO TOTALE 8.3 Ringconn Gen 2 RingConn Gen 2 è lo smart ring che unisce design elegante e materiali resistenti. Monitora parametri come frequenza cardiaca, sonno, stress e ciclo mestruale, con una batteria che dura fino a 12 giorni.

PRO resistente all’acqua

completezza e precisione dei parametri

notifiche che arricchiscono l’esperienza

kit di prova prima dell’acquisto CONTRO non consente pagamenti contactless

prezzo non per tutti accessibile

Come è fatto Ringconn Gen 2: materiali e design VOTO: 8 RingConn Gen 2 si presenta come un anello elegante e discreto, progettato per integrarsi nella quotidianità senza sacrificare il design: anche se un po’ più spesso dei classici anelli che portiamo sulle dita, ad occhio nudo nessuno direbbe che il vostro gioiello nasconde un cuore tecnologico. Realizzato in titanio leggero, è spesso 2 mm e pesa circa 2-3 g in base alla misura scelta: disponibile nelle finiture lucide oro e argento e nel nero opaco, è adatto a ogni gusto e occasione, da quelle sportive a quelle più formali. La sua resistenza è certificata IP68, il che significa che può essere immerso in acqua (non deve essere tolto quando laviamo le mani e facciamo la doccia) e resiste al sudore e alla polvere, rendendolo ideale anche per attività fisiche intense come corsa, ciclismo e yoga.

Come funziona: kit di prova per la taglia, installazione e durata della batteria VOTO: 8 Prima dell'acquisto, oltre alla guida per comprendere le taglie, RingConn offre un kit di prova per scegliere la misura corretta provandola direttamente a casa, sul dito su cui si desidera mettere l’anello. Questo consente di testare le diverse taglie e vedere i materiali, assicurandosi di acquistare l’anello perfetto per le proprie mani e i propri gusti. Una volta ricevuto il dispositivo, la confezione contiene l'anello, una stazione di ricarica che somiglia proprio ad un classico cofanetto da gioielleria e il cavo. La configurazione poi è molto semplice: basta collegare il dispositivo allo smartphone seguendo le istruzioni sull’app Ringconn dedicata e si è pronte per indossare il gioiello smart e iniziare a monitorare i diversi parametri. Per quanto riguarda la batteria, RingConn Gen 2 ha un'autonomia che varia tra i 10 e i 12 giorni a seconda della taglia e dell’utilizzo che se ne fa quotidianamente: ciò consente in pratica di dimenticarci di lui, indossandolo come un classico accessorio. Tramite notifiche poi l’anello ci avviserà quando sarà il momento di ricaricarlo nella sua stazione di ricarica che, a proposito, supporta fino a 15-20 cariche complete (potete immaginare il suo funzionamento simile a quello di un power bank).

Benessere a 360 gradi: controllo salute, stress, sonno, ciclo e fitness VOTO: 9 L’utilità di un anello smart e, in particolare, di Ringconn, sta nella sua sua capacità di monitorare un ampio ventaglio di parametri legati alla salute e al benessere, rendendoci più consapevoli del nostro stato con informazioni difficilmente rilevabili nella quotidianità. Uno dei principali elementi è la frequenza cardiaca, monitorata automaticamente ogni 2,5 minuti, con la possibilità di rilevare eventuali variazioni e migliorare la consapevolezza sul proprio stato cardiovascolare. Viene misurato anche il livello di ossigeno nel sangue (SpO2), un parametro importante per identificare problemi respiratori. L'anello poi tiene traccia dell'attività fisica monitorando passi, calorie e sessioni di allenamento, fornendo feedback sull’andamento in tempo reale. Il controllo dello stress è un altro punto interessante su cui si focalizza RingConn, che attraverso i suoi sensori fornisce un’analisi quotidiana dei livelli di calma (o meno) durante le nostre giornate e suggerimenti per migliorare il benessere mentale. Per noi donne ci sono parametri appositi, come quelli compresi nel monitoraggio del ciclo mestruale, consentendoci di tenere sotto controllo, a colpo d'occhio, in che fase del ciclo ci troviamo e cosa aspettarci nei giorni successivi. Infine, abbiamo a disposizione il monitoraggio del sonno, che rileva le diverse fasi (leggero, profondo, REM) e offre un’analisi dettagliata delle nostre abitudini di addormentamento o risveglio. L’anello in questo caso si rivela particolarmente comodo (soprattutto rispetto a un più ingombrante smartwatch) per essere indossato anche mentre dormiamo senza troppo fastidio. RingConn è il primo anello al mondo a monitorare l’apnea notturna, misurando metriche come l'indice di apnea-ipopnea e il livello di desaturazione dell’ossigeno.