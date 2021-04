Chi è la Principessa Alexandra, la cugina da sempre al fianco della Regina Elisabetta

editato in: da

Funerali del Principe Filippo, la Famiglia Reale vestita a lutto

Sono giorni tristi, questi, per la Royal Family inglese. Nella giornata di sabato 18 aprile si è tenuto, in diretta televisiva, il funerale del Principe Filippo, a cui hanno presenziato trenta intimi invitati, voluti dal compianto Duca di Edimburgo in persona. Tra questi, nella cappella di San Giorgio di Windsor, era presenta la Principessa Alexandra, uno dei membri reali meno conosciuti seppur, fino a una cinquantina di anni fa, era tra i volti più popolari della famiglia.

Da sempre, infatti, è una figura importante per la Regina Elisabetta II. Figlia del Duca di Kent, fratello minore di Giorgio VI, e della Principessa Marina di Grecia e Danimarca, Alexandra (conosciuta anche come l’Onorevole Lady Ogilvy) è cugina di primo grado sia di Sua Maestà, sia di Filippo. Seppur al momento figuri cinquantacinquesima nella linea di successione al trono britannico, al momento della sua nascita era sesta, simbolo dell’importanza all’interno della famiglia.

L’Onorevole Lady Ogilvy vanta un primato all’interno del sistema reale britannico in quanto, all’età di undici anni, diventa la prima principessa a frequentare la scuola, la Heahtfield School. Nel 1947 è stata scelta come damigella d’onore per le nozze della Regina Elisabetta e del Principe Filippo, e nel 1962 ricopre lo stesso ruolo durante il matrimonio tra il Principe Juan Carlos di Spagna e la cugina Sophia di Grecia.

Per le sue nozze, invece, dovrà aspettare il 24 aprile dell’anno successivo, quando giurerà il fatidico “sì” al businessman Angus Olgivy. L’anello di fidanzamento regalatole dal marito era composto di zaffiro cabochon incastonato in oro e circondato da diamanti su ambo i lati. La cerimonia, che ha visto la Principessa indossare un abito da sposa di pizzo Valenciennes, con tanto di velo e strascico abbinati, è stata seguita in tv da circa 200 milioni di persone. Tra le damigelle era presente una giovanissima Principessa Anna, oltre che l’Arciduchessa Elisabetta d’Austria. Sir Olgivy è purtroppo scomparso nel 2004, a causa di una malattia che lo aveva colpito da tempo.

La Principessa Alexandra è sempre stata una figura fondamentale per la Regina Elisabetta e per il Principe Filippo, non solo per le diverse Royal Duties portate a termine, ma anche per il sostegno che non ha mai fatto loro mancare. Si pensi, ad esempio, che si vociferava che fosse ormai pronta a uscire di scena, lasciando spazio alle nuove generazione di reali. L’addio di Meghan e Harry, tuttavia, ha fatto sì che Alexandra cambiasse idea, rimanendo ancora una volta al fianco di Sua Maestà.