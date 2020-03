Carlo e Camilla, parla il presunto figlio segreto

editato in: da

Carlo e Camilla, il figlio segreto

Simon Charles Dorante-Day, presunto figlio segreto di Carlo e Camilla, commenta l’annuncio del contagio del Principe del Galles. L’uomo, molto conosciuto dalla stampa inglese, ormai da anni afferma di essere il frutto dell’amore dei due innamorati.

Quando Camilla era ancora solo la signorina Shand e Carlo un giovane innamorato, i due avrebbero avuto un figlio, considerato un “errore” dalla Corona inglese. La Royal Family avrebbe reagito con durezza, esiliando Carlo in Australia e costringendo la sua amante a dare in adozione il piccolo. Quest’ultimo sarebbe finito nella famiglia di alcuni dipendenti di Windsor che l’avrebbero cresciuto, svelandogli tempo dopo tutta la verità.

Simon Charles Dorante-Day ha rilasciato numerose interviste per raccontare la sua verità e ha dato vita a una battaglia legale contro Camilla e Carlo, affermando di avere le prove schiaccianti che dimostrano che sono loro i suoi genitori biologici. “So che sembra incredibile, ma tutto ciò che dico è verificabile – ha detto più volte -. Sono semplicemente un uomo in cerca dei miei genitori biologici, e ogni strada mi ha riportato a Camilla e Charles. Ho bisogno di risposte”.

Come è noto Carlo è risultato positivo al Covid-19, mentre Camilla ha effettuato un tampone che però è negativo. Il Principe attualmente si trova nella sua dimora in Scozia, lontano dalla consorte, mentre William e Kate Middleton si trovano ad Anmer hall con i figli. Harry e Meghan Markle, nonostante la malattia di Carlo, hanno deciso di non tornare a Londra. Proprio la scelta dei duchi di Sussex avrebbe fatto infuriare i Cambridge, già preoccupati per la situazione.

Il figlio segreto di Carlo ha commentato la notizia su Facebook rispondendo a diverse segnalazioni che aveva ricevuto. “Grazie a tutti per avermi taggato, menzionato e commentato. Ho visto la notizia. Oh, mio Dio! – ha detto riferendosi all’ex marito di Lady Diana -. Ho sentito che Camilla sta bene!”.