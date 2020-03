Carlo e Camilla hanno un figlio segreto: la Regina sa tutto da 40 anni

editato in: da

Carlo e Camilla, il figlio segreto

Carlo e Camilla avrebbero un figlio segreto, concepito all’inizio della loro storia d’amore. E la Regina sapeva tutto fin dall’inizio.

L’uomo, oggi ultra cinquantenne, si chiama Simon Charles Dorante-Day e vive in Australia. Da anni si sta battendo per essere riconosciuto come erede dei Duchi di Cornovaglia e recentemente ha portato il suo caso davanti all’Alta Corte d’Australia per dimostrare di essere il secondo in linea di successione al trono inglese.

Mentre la causa legale va avanti, nuovi dettagli emergono su questa storia degna di 007, perché in effetti pare che siano coinvolte perfino spie britanniche.

Stando a quanto riporta il magazine New Idea, la Regina Elisabetta sarebbe a conoscenza di questo figlio concepito da Carlo e Camilla da oltre 40 anni. A rivelarle l’esistenza del presunto nipote, sarebbe stata l’agente britannico, Odette Sansom, confidente di Sua Maestà.

La Sansom era una nota spia, pluridecorata per il servizio prestato durante il secondo conflitto mondiale. Pare però che oltre ad essere a conoscenza di importanti segreti di guerra, sapesse anche alcuni dettagli oscuri e scottanti della Famiglia Reale, tra cui il figlio segreto di Carlo e Camilla.

Un informatore del New Idea, parrucchiere del Surrey, avrebbe rivelato che tra i suoi clienti negli anni ’80 c’era proprio Odette. E ha spifferato che: “Nel 1981 fu imposto a Carlo di trovarsi una moglie, perché stava per rendere pubblico che uno dei figli di Camilla era suo”.

La scelta ricadde su Diana ed è nota la storia fallimentare del suo matrimonio con il Principe del Galles. Pare per altro che anche Lady D sapesse dell’esistenza di Simon.

Riguardo a tutta questa vicenda, qualche tempo fa Dorante-Day ha dichiarato: “Ogni volta che pubblico un nuovo capitolo della mia storia [sulla sua pagina Facebook ndr], trovo che più persone si fanno avanti con informazioni e questo è fantastico per me.”- e ha proseguito – “Da quando mia nonna mi ha detto per la prima volta che ero il figlio di Carlo e Camilla, ho trascorso decenni a mettere insieme le prove e a ricostruire il mio caso. È come un puzzle. E informazioni come questa mi danno solo la forza di andare avanti e ottenere risposte, perché conosco la verità ed è tempo che la venga fuori ”. Pare che la nonna di Simon abbia lavorato per Elisabetta.

Sempre secondo l’uomo, Buckingham Palace avrebbe fatto di tutto per mettere a tacere voci sulla sua esistenza e anche ora non sono pervenute comunicazioni ufficiali sulla vicenda.

Tra l’altro Carlo avrebbe anche una figlia segreta avuta in provetta con Lady Diana. Ora vivrebbe negli Stati Uniti e William e Kate Middleton l’avrebbero incontrata.

Intanto Carlo è stato trovato positivo al coronavirus.