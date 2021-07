Pauline Ducruet, la figlia di Stephanie di Monaco pronta alle nozze

editato in: da

Charlene, l’assenza che fa rumore: la famiglia di Monaco al fianco di Alberto

Nel Principato di Monaco, mentre tutti tengono il fiato sospeso per capire il destino del matrimonio del Principe Alberto e Charlene Wittstock, si inizia anche a respirare aria di festa. A quanto pare, infatti, Pauline Ducruet, figlia di Stephanie di Monaco, sarebbe pronta a pronunciare il fatidico sì.

Se l’assenza della Principessa Charlene continua a farsi sentire, altri membri della Famiglia Reale iniziano ad attirare l’attenzione. È il caso di Pauline Ducruet, secondogenita di Stephanie di Monaco, che ha fatto parlare di sé al gala organizzato dalla Fight Aids Monaco, la onlus fondata dal Principe Alberto.

Pauline Ducruet, classe 1994, frequenta da lungo tempo Maxime Giaccardi, imprenditore. Il loro fidanzamento, tuttavia, è stato ufficializzato solo da poco e, fino a questo momento, non era mai stato avvistato insieme alla Famiglia Reale o ad eventi ufficiali. Ora, però, le cose sono cambiate.

Per la prima volta, Maxime Giaccardi è apparso ad un evento insieme alla sua fidanzata e alla sua famiglia. Un chiaro segno che la relazione con Pauline è ormai non solo accettata da mamma Stephanie e da tutti gli altri membri della Famiglia Reale, ma anche che è considerata seria e basata su solide fondamenta.

Nessuno, d’altronde, vedendoli insieme potrebbe dire il contrario. I due hanno fatto il loro ingresso al gala fianco a fianco, sorridenti e con sguardi sereni e innamorati. Entrambi hanno sfoggiato abiti sulle tonalità dell’oro firmate Alter Design, il brand che Pauline ha fondato nel 2018.

La partecipazione di Maxime all’evento, la sua confidenza e sicurezza mentre si trovava al fianco della Famiglia Reale e, soprattutto, la sintonia con Pauline, hanno immediatamente scatenato i pettegolezzi. Secondo i bookmaker, la presenza di Giaccardi al gala è un vero e proprio debutto ufficiale e avrebbe un solo significato: le nozze con la Ducruet sono ormai vicinissime.

Al momento, Pauline e Maxime non hanno né confermato né smentito l’intenzione di sposarsi a breve. Non c’è alcun dubbio, però, che proprio in un momento in cui un importante matrimonio, quello di Alberto e Charlene, sembra vacillare, la notizia delle nozze della coppia sarebbe accolta con gioia dalla Royal Family e dall’intero Principato di Monaco.