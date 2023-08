Parlare di soldi nella coppia è necessario: ecco perché

Fonte: iStock Photo Perché serve parlare di soldi nella coppia

Parlare di soldi è un tabù? Per alcune persone le cose stanno ancora così, ma la verità è che – soprattutto nella coppia – si tratta di un argomento importante da affrontare, perché ci permette di evitare spiacevoli incomprensioni e litigi.

Capire come ci si pone nei confronti del denaro, quali sono i nostri obiettivi a lungo termine per quanto concerne i risparmi, ma anche – e molto più semplicemente – come vogliamo gestirlo per le spese quotidiane, domestiche e di vita, sono tutte questioni che vanno trattate e chiarite con il proprio partner, soprattutto quando si decide di vivere sotto lo stesso tetto.

Nessun tabù, quindi, ma un sano confronto che alla lunga può far crescere la coppia e rendere il rapporto più solido: perché affrontare le questioni, anche quelle che si ritengono più spinose, fa migliorare singolarmente e nel legame con gli altri.

Parlare di soldi rafforza il legame di coppia

Il dialogo è fondamentale: lo è nei rapporti con amici e parenti, ma lo è ancora di più nella coppia. Perché si tratta della persona con la quale avete deciso di condividere gioie e dolori e quindi è importante lavorare assieme per annullare ogni argomento tabù o scomodo.

Parlare di soldi non piace mai: spesso crea imbarazzo, ma è anche possibile motivo di discussione, soprattutto se non si è chiari.

Non è necessario aggiornarsi su ogni minima spesa, ma è importante darsi degli obiettivi comuni, capire come far fronte alle spese e come gestire i risparmi. Farlo evita brutte sorprese e ci tiene lontani da eventuali discussioni o problemi futuri.

Ogni coppia può stabilire come amministrare i propri soldi, può darsi delle proprie regole, stabilendole sulla base di entrate, uscite, disponibilità di entrambi. Non importa il come, ma è fondamentale che ci sia un dialogo e che si affronti l’argomento con una certa frequenza per tenersi aggiornati e per – se necessario – apportare delle modifiche.

Parlare di soldi, dunque, è una delle cose necessarie che si possono fare per mantenere la propria coppia sana, per tenere lontani i dubbi e per evitare facili incomprensioni o motivi di discussione. Non è semplice, soprattutto perché non siamo abituati a parlare di denaro, ma ci si può allenare a farlo lavorando sulla sincerità e sul dialogo in ogni ambito della propria relazione.

Come parlare di denaro con il proprio partner

Una coppia che funziona è una coppia che parla: lo fa di tanti argomenti, cercando di non tenersi le cose dentro perché anche la più piccola banalità – con il passare del tempo – può diventare un problema. Meglio, quindi, affrontare le cose subito che procrastinare il momento del confronto.

E questo va fatto anche per quanto riguarda il denaro: ma come parlarne con il proprio partner? Lavorare sulla sincerità e su un dialogo aperto è importante e aiuta a estendere la pratica in ogni ambito della relazione, anche in quello economico. Quindi quando si decide di parlare di soldi si deve essere sinceri, soprattutto per quanto riguarda le spese importanti.

E poi è necessaria la chiarezza: come si affrontano le spese domestiche e di famiglia? Come vengono suddivise? Questioni che, lì per lì, possono sembrare difficili da affrontare, ma che possono arricchire il dialogo e rendere più stabile la relazione.

Inoltre affrontare insieme le paure, che possono derivare dalla questione economica, rafforza il legame e ci fa sentire meno soli.