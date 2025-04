Papa Francesco, 5 libri scritti da lui che devi leggere

Fonte: ANSA Papa Francesco

Con la scomparsa di Papa Francesco si chiude un capitolo importante della storia contemporanea. Una perdita, quella del Pontefice, che indirizza le persone a un sentimento nuovo: quello del ricordo, della riflessione, dell’eredità spirituale e umana che ci ha lasciato.

In un momento così denso di emozioni, rileggere le sue parole è un modo per sentirsi più vicini a ciò che conta davvero. Che si sia credenti o meno, c’è qualcosa di profondamente universale nei suoi messaggi: cura, speranza, compassione, responsabilità. Ecco cinque libri da leggere, o rileggere, per ritrovare un po’ di luce nelle sue parole.

“Spera” L’autobiografia di Papa Francesco

Un libro straordinario per diversi molti motivi: un’autobiografia del Pontefice che, inizialmente, avrebbe dovuto essere pubblicata solo dopo la sua morte, ma che Francesco ha scelto di regalare al mondo deciso di offrirla come atto di speranza nell’anno del Giubileo.

Spera è un libro completo che ripercorre la sua vita: dall’infanzia segnata dalle radici italiane e dall’emigrazione in America Latina, fino al pontificato. Un testo che è molto più di un memoir: è anche una riflessione sui grandi temi del nostro tempo come la guerra, la pace, la crisi climatica, la condizione femminile, la tecnologia e la spiritualità. Intimo e potente, è un vero “romanzo di una vita”, arricchito anche da fotografie private inedite.

"Spera. L'autobiografia"

“La speranza non delude mai. Pellegrini verso un mondo migliore”

Un libro pubblicato nel 2024 che si configura come un invito a camminare come pellegrini di speranza verso il Giubileo del 2025. Papa Francesco ci parla di un mondo segnato da guerre, povertà, disuguaglianze, ma ci chiede di non smettere di credere in un futuro possibile.

La speranza non delude mai racconta che la speranza è nei piccoli gesti: in una mamma che porta in grembo una nuova vita, in chi prega per la pace, in due generazioni che si tengono per mano. Un testo che attraversa i temi caldi della nostra società — famiglia, educazione, migrazione, ambiente — e ci accompagna spiritualmente in un percorso di fiducia e rinnovamento.

“365 pensieri e parole per non arrendersi mai”

365 pensieri e parole per non arrendersi mai è una raccolta di frasi, riflessioni e incoraggiamenti per affrontare ogni giorno con forza e determinazione. Un libro che raccoglie parole di un Papa che, nel corso del suo pontificato, ci ha ricordato che “la rassegnazione non è una virtù cristiana” e ci ha sempre invitato a “sognare sfacciatamente”, a non arrenderci mai, a essere protagonisti del nostro destino. Questo libro è perfetto da tenere sul comodino: un pensiero al giorno che può davvero cambiare l’umore e il modo in cui guardiamo le cose, soprattutto nei momenti difficili.

“Ti auguro il sorriso. Per tornare alla gioia”

In tempi come quelli che stiamo vivendo, la gioia diventa rivoluzionaria. Ed è proprio per questo che Papa Francesco, con questo libro, ci invita a riscoprire la leggerezza profonda del sorriso, inteso come gesto d’amore, empatia e rinascita.

Pubblicato nel 2020, Ti auguro il sorriso non è un libro “facile”, nel senso di banale: parla di una gioia autentica, che nasce dalla speranza e dalla condivisione, non da illusioni. È un testo che si legge come un abbraccio, con parole che sanno consolare e motivare. In appendice, anche un’intervista mondiale sul valore del sorriso.

“Io avrò cura di te”

Io avrò cura di te è invece un messaggio d’azione: prendersi cura dell’altro è la missione che Gesù affida ai suoi discepoli, e che oggi riguarda ciascuno di noi. Con questo libro, Papa Francesco invita a riflette sull’importanza della solidarietà, del volontariato, del farsi prossimi, senza giudizio.

"Io avrò cura di te"

Francesco parla dell’impegno durante la pandemia, delle mani tese nelle emergenze umanitarie, e ci ricorda che la vera rivoluzione è quella della cura. È una lettura che risveglia il desiderio di fare qualcosa, anche di piccolo, per rendere il mondo più giusto e umano.