Monica Moki De Gennaro, l’ultima partita con l’Italia contro il marito Daniele Santarelli: chi è

IPA Monica "Moki" De Gennaro

Sarà una finale speciale quella dei Mondiali 2025 di volley femminile: da un lato c’è Monica De Gennaro, il libero dell’Italia; dall’altro Daniele Santarelli, il Commissario Tecnico della Turchia. Per la campionessa sarà l’ultima partita con la maglia azzurra, dopo una carriera di sfolgoranti successi.

Chi è Monica “Moki” De Gennaro

Nata il 8 gennaio 1987 a Piano di Sorrento, Monica De Gennaro è oggi considerata una delle migliori liberi nella storia della pallavolo italiana e mondiale. La sua carriera inizia nelle giovanili campane, ma è nel 2002, con il suo approdo alla Pallavolo Napoli, che entra nel giro delle serie nazionali. Nel 2007 si trasferisce al Volley San Donà, e poi, nel 2008, firma con il Conegliano, squadra con la quale inizia un legame che durerà nel tempo. Dopo una parentesi con il Volleyball Club Scavolini Pesaro, torna definitivamente a Conegliano, che nel frattempo diventa Imoco Volley, squadra destinata a dominare il panorama italiano ed europeo.

Dal 2013 in poi, con l’Imoco Volley Conegliano, Monica De Gennaro diventa una delle colonne portanti della squadra veneta. Con lei in seconda linea la squadra conquista numerosi Scudetti, Coppe Italia, Supercoppe e soprattutto il tanto ambito titolo di Campione d’Europa nella Champions League 2020-2021, oltre a numerose partecipazioni al Mondiale per club.

Anche la sua carriera in nazionale è ricca di successi: debutta nel 2006 e da allora, ha rappresentato l’Italia in tutte le più importanti competizioni internazionali: Europei, Mondiali, World Cup e Olimpiadi. È stata una delle protagoniste della rinascita azzurra sotto la guida di Davide Mazzanti, partecipando alla conquista della medaglia d’argento ai Mondiali 2018 e del prestigioso oro europeo nel 2021.

Nel corso del suo percoso da campionessa, De Gennaro ha ricevuto numerosi premi individuali come Miglior Libero, sia nei campionati italiani che nelle competizioni internazionali. Tra questi spiccano i riconoscimenti ottenuti ai Mondiali 2014 e 2018, agli Europei, e nella Champions League, dove è stata spesso inserita nel “Dream Team” del torneo.

La storia d’amore con Daniele Santarelli

La storia con Daniele Santarelli nasce sul campo da gioco, quando lui inizia a farsi strada come allenatore e lei è già un talento affermato nel ruolo di libero. Lui l’allena da tempo nell’Imoco Conegliano dominante, ma dal 2018 è suo avversario con le Nazionali: dopo essere stato c.t. di Croazia e Serbia, Santarelli guida la Turchia, mentre De Gennaro è il libero della Nazionale.

Nel 2017 i due sono convolati a nozze e non hanno figli anche se il desiderio di allargare la famiglia c’è, come aveva confessato la stessa Monica al Corriere della Sera: “Mi occupo della casa, mi piacciono le serie tv, amo shopping e passeggiate. Quanto alla maternità, sono verso la fine della carriera: a questo punto aspetto”.

Adesso li aspetta una grande sfida, quella della finale del Mondiale di volley, l’uno contro l’altra: “Ci meritiamo entrambi di disputare una finale mondiale. Chiaro, con mio marito c’è un rapporto che va oltre la pallavolo e ammetto che sono felicissima per lui, ma al tempo stesso credo che sia una bella cosa per tutta la pallavolo italiana, perché Daniele sta facendo grandi cose con la Turchia e di questo gliene va dato atto. Per quanto ha vinto e per quanto lavora, merita di essere su questo palcoscenico. Detto ciò, il mondiale è l’unica medaglia d’oro mancante alla mia collezione, visto che ho conquistato quella olimpica, quella europea e anche quella della VNL. Sarebbe bellissimo chiudere con un’altra vittoria, sarebbe anzi il degno coronamento di una carriera in nazionale per me unica e irripetibile”.