L’Italia del volley femminile in finale ai Mondiali: l’impresa con tutto il cuore che abbiamo

IPA L'Italia del volley femminile in finale: la gioia incontenibile

Non si ferma il sogno delle azzurre del volley. Non si ferma il nostro sogno. La squadra di Julio Velasco va in finale ai Mondiali in Thailandia ed è già storia. Una partita, quella della semifinale giocata contro il Brasile sabato 6 settembre a Bangkok, lunghissima e durissima. Ci ha tenuto con il fiato sospeso, fino all’ultimo, mentre la squadra combatteva su ogni singolo punto. Che momento per lo sport femminile in Italia: quest’estate l’incredibile risultato dell’Italia del calcio, fermata solo in semifinale dall’Inghilterra, poi l’oro di Sofia Raffaeli ai mondiali di ginnastica ritmica a Rio de Janeiro. Ora, le ragazze del volley, che con le unghie e con i denti portano a casa un risultato straordinario.

L’Italia del volley femminile in finale ai Mondiali in Thailandia

“Ora tocca prenderci quello che vogliamo”, parole che suonano come una promessa quelle pronunciate da Sarah Fahr a fine della partita della semifinale giocata tra Italia e Brasile il 6 settembre a Bangkok. Parole dettate da un’emozione travolgente dopo una vittoria al tie-break (3-2) voluta fino alla fine, combattuta con le unghie e con i denti, ottenuta, nonostante le difficoltà, senza perdere mai la speranza, ma, soprattutto, la testa.

Abbiamo tremato tutti da casa quando a fine riscaldamento abbiamo visto proprio la Fahr togliersi la scarpa per massaggiarsi la caviglia. Il suo sarebbe stato solo il primo dei due infortuni durante la partita. Recuperati e superati, per vincere una partita che ha avuto dell’assurdo. L’ultima volta che le due Nazionali si sono affrontate è stato solo a fine luglio, nella finale della VNL a Lodz, in Polonia. A vincere, in quell’occasione, le azzurre, ma la statistica parla chiaro: ai Mondiali le italiane avevano registrato cinque sconfitte su cinque contro le sudamericane. Serviva questa squadra per eliminare i fantasmi del passato. Serviva questa unione e questa forza, che dal terreno di gioco ha coinvolto anche i telespettatori, che, a 9000km di distanza, hanno sostenuto le azzurre.

Le italiane in partita si sono trovate due volte sotto, con Fahr e Orro infortunate, Egonu spesso fuori e tanti, tantissimi errori delle azzurre. Ma neanche il Brasile di Gabi, giocatrice formidabile e spina nel fianco costante per l’Italia di Velasco, ha potuto fermarle. Che dire dell’accoppiata Antropova-Egonu, letale per tattica e potenza. Che dire delle riprese in difesa di Miriam Sylla. Che dire di queste ragazze tutte cuore e nervi che ci stanno regalando un momento di sport altissimo. Solo grazie. Grazie perché ci avete fatto vivere qualcosa di eccezionale ed emozionante. Tutta l’Italia è con voi.

La finale e i numeri delle italiane del volley

25-22, 22-25, 30-28, 22-25, 13-15. Questo lo straordinario tabellino dei punti della semifinale giocata tra Italia e Brasile in Thailandia. Ma non solo. Quella del 6 settembre è stata la 35esima vittoria consecutiva della squadra. Un risultato incredibile, che ci riempie di orgoglio.

Ora non resta che crederci e lottare fino all’ultima palla in gioco. La finale contro la Turchia di Daniele Santarelli (tra l’altro marito di Monica “Moki” De Gennaro, il libero della squadra italiana) si gioca domenica 7 settembre alle 14:30. Ragazze, siamo con voi.