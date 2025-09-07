Dove vedere Italia – Turchia: orario della finale dei Mondiali di pallavolo femminile

Giornalista e content editor. Dalla carta al web e ai social racconta di lifestyle, cultura e spettacolo.

IPA La nazionale italiana di pallavolo femminile

È un anno di impareggiabili emozioni quello offertoci dalla nazionale italiana di pallavolo femminile. La squadra allenata da Julio Velasco, già oro olimpico a Parigi 2024, potrebbe aggiungere al proprio palmares il titolo di campione del mondo. Dopo l’epica vittoria in semifinale contro il Brasile, le azzurre sono pronte a giocare la finale dei Mondiali in Thailandia. La sfida è contro la Turchia, ecco dove e quando vedere l’avvincente match.

Dove vedere Italia – Turchia

La finale dei Mondiali di pallavolo femminile in Thailandia si gioca domenica 7 settembre alle ore 14:30, orario italiano. Il match tra Italia e Turchia sarà trasmesso in chiaro su Rai 1, dove la diretta parte alle ore 14:00. La partita può essere guardata anche in streaming, gratis su Ray Play e a pagamento su Dazn. Come tutti gli incontri dei Mondiali, anche Italia – Turchia è trasmessa in diretta online su volleyballworld.com.

I Mondiali della pallavolo femminile

Grazie alla 35esima vittoria consecutiva di quest’anno, le campionesse della nazionale di volley si aggiudicano la terza finale iridata nella storia del team. Traguardo che, comunque andrà, arriva a conclusione di un cammino sempre sulla cresta dell’onda. Quella con Germania e Polonia sono state delle vittorie nette, mentre è stato agguerritissimo e in grado di tenere tutti con il fiato sospeso fino al fischio finale lo scontro in semifinale con il Brasile.

La finale di domenica si prospetta altrettanto battagliera, con la Turchia affamata di vittoria, alla sua prima volta in finale ai mondiali. L’Italia, da questo punto di vista arriva maggiormente preparata, con la stessa emozione già vissuta nel 2002 (quando arrivò la vittoria) e nel 2018 (dove le azzurre furono battute dalla Serbia). Si tratta del terzo scontro con la nazionale turca. In precedenza, nel 2025, un’amichevole a maggio e una partita di Nations League a luglio. Entrambe le volte fu l’Italia a uscirne vittoriosa, e non possiamo patriotticamente augurarci che tale risultato si ripeta.

La nazionale più forte della storia italiana

Con una medaglia d’oro alle Olimpiadi e il record di 35 vittorie ininterrotte nelle competizioni nazionali, quella di pallavolo femminile si conferma – e sono i numeri non il tifo a parlare – una delle nazionali più forti nella storia dello sport italiano. Il merito è di campionesse come Paola Egonu, ad oggi la miglior opposta del mondo, e la potente Ekaterina Antropova. Cui si aggiungono l’estro e la creatività tattiva di Alessia Orro e Carlotta Cambi.

Non esistono, tuttavia, meriti prettamente individuali nella squadra allenata da Julio Velasco. Quello che si muove sul campo è un corpo unico, un ingranaggio oliato da complicità e sorellanza. Un team cui, con tre Volleyball Nationals League e un oro olimpico, non resta che doppiare la vittoria ai Mondiali dopo 23 anni dalla prima per essere riconosciuto – senza più alcun dubbio possibile – come la squadra più vincente nella storia della pallavolo e, ancor di più, dell’intera storia delle nazionali italiane.

L’oro dei Mondiali sarebbe davvero importante per una nazionale che ha trionfato un’unica volta nella rassegnata iridata, nell’ormai lontanissimo 2002. E quest’anno, con un gruppo d’eccezione come il nostro, le ambizioni non possono che essere alle stelle. E chissà che, finalmente, anche le azzurre del volley possano essere finalmente considerate professioniste anche legalmente e burocraticamente, così come i colleghi uomini che pur vincono decisamente meno.