L'Italia è sul tetto del mondo dopo le Olimpiadi di Parigi. Ancora una medaglia d'oro e anche stavolta è storica

ANSA L'Italia del volley femminile ha vinto l'oro: campionesse del mondo

Dopo i brividi corsi lungo la schiena contro il Brasile, l’Italia del volley femminile è scesa in campo per un’altra finale. Questa squadra da sogno ha affrontato la Turchia nell’ultimo step dei Mondiali e, come alle Olimpiadi di Parigi, ha conquistato un oro commovente e splendido.

Mentre il pubblico di massa attende la rinascita degli Azzurri del calcio e tifa Sinner, le leggendarie ragazze guidate da Julio Velasco ci stanno regalando un sogno dopo l’altro. Momenti da brividi inanellati, uno dopo l’altro. E siamo ancora lì, sul tetto del mondo.

Un lungo scontro

Una finale combattuta fino alla fine, com’era facile prevedere. Le Azzurre hanno dato tutto e sono scese in campo concentratissime. Il sogno era a un passo ma nessuna di loro ha dato per scontato d’averlo già conquistato.

Primo set 25-23 per noi, in un testa a testa che sprigiona la rabbia delle nostre avversarie. Il risultato? Un secondo set che non conosce storia e termina 25-13 per loro. A trascinarle una Vargas che non si riesce a contenere e chiude addirittura con un ace dopo 13 punti totali.

Nel terzo set però siamo tornate avanti, ma ancora una volta lottando punto su punto. Nessun regalo, nessuna pietà e si chiude sul 26-24. A trascinarci in questo caso è una straordinaria Paola Egonu. La veterana si porta la squadra in spalle e chiude con un ace in diagonale.

Situazione di nuovo equilibrio al termine del quarto set, che abbiamo perso 25-19. Vargas semina il panico e cala il suo 31esimo punto. L’oro mondiale è lì ma, come detto, nessun regalo all’orizzonte. La finale Mondiale è stata infatti decisa al tie-break. Il primo punto è della Turchia ma ci siamo. Sul 2-2 arriva il diagonale vincente di Sylla, eroica, e poi Aydin sbaglia la battuta e poi? Poi c’è Vargas, che è incontenibile e spinge la Turchia avanti di due. È però umana e lo dimostra con una battuta sbagliata per l’8-7. L’allungo raggiunge il 9-7 ma poi, maestose, le Azzurre si compattano e concedono 1 punto, realizzandone 3. Al muro siamo straordinarie e si arriva al +5 Italia. Ancora muro, il terzo di file, ed ecco il primo match point: Campionesse del Mondo!

L’albo d’oro dei Mondiali

Un oro magnifico, che giunge dopo quello delle Olimpiadi di Parigi. Il mondo sa che l’Italia è la squadra da battere nel volley femminile. Ancora più importante, lo sanno le nostre ragazze. Una vittoria storica, perché è la seconda in assoluto per noi (prima finale disputata invece per la Turchia).

Avevamo vinto il Mondiale nel 2002, ben 23 anni fa. Al tempo avemmo la meglio degli Stati Uniti e da allora il miglior risultato era stato il secondo posto del 2018. Quattro anni fa c’era stato il terzo e ora l’oro, che lascia pensare a un lungo ciclo.