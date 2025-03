Conosciuta come TecnoLaura, sono una tech blogger, content creator e divulgatrice esperta di cultura digitale che racconta in modo pratico e semplice come tecnologia e innovazione possono migliorare la vita di tutti, sviluppando risorse, opportunità e benessere.

“Non ho niente da mettere!” Quante volte ci siamo ritrovate davanti all’armadio pieno di vestiti dicendo questa frase? O peggio, quante volte abbiamo comprato qualcosa di simile a un capo che già avevamo, dimenticato in qualche cassetto? La tecnologia viene in nostro aiuto con app sempre più sofisticate che non solo ci aiutano a organizzare il guardaroba, ma ci guidano anche verso scelte di shopping più consapevoli e sostenibili.

Dal catalogare i nostri outfit preferiti al suggerire nuove combinazioni, dal tracciare quanto effettivamente indossiamo ogni capo al guidarci negli acquisti second-hand, le app dedicate alla moda sono diventate veri e propri assistenti di stile personali: ecco le migliori da scaricare.

Whering: il guardaroba diventa digitale e uno stylist personale

Whering trasforma il guardaroba in un assistente di stile digitale, aiutandoti a riscoprire e valorizzare i capi che già possiedi. Il suo funzionamento è molto intuitivo: basta fotografare i tuoi capi (l’app rimuove automaticamente gli sfondi) o cercarli nel database di oltre 20 milioni di articoli.

L’intelligenza artificiale suggerisce poi combinazioni personalizzate, crea lookbook e ti aiuta persino a pianificare outfit per eventi o viaggi. La dimensione social ti permette di seguire gli amici e scambiare consigli di stile, mentre la funzione shopping ti guida verso scelte consapevoli, mostrandoti come un nuovo acquisto si abbinerebbe con il tuo guardaroba esistente, per aggiornare i tuoi look.

Good On You: la guida per uno shopping sostenibile

Quanto è veramente eco-friendly quel brand che dice di essere green? Good On You risponde a questa domanda, valutando oltre 3.000 marchi di moda secondo criteri rigorosi e trasparenti.

Basta cercare un brand per scoprire la sua valutazione, da evitabile a ottimo, basata su tre criteri: impatto sulle persone (condizioni dei lavoratori), sul pianeta (materiali e processi produttivi) e sugli animali. I dati provengono da fonti autorevoli come il Fashion Transparency Index e sono verificati da analisti indipendenti. Infine, se un marchio non ottiene un buon punteggio, l’app suggerisce alternative più sostenibili e offre guide pratiche per fare scelte di shopping più etiche.

Rent The Runway: l’app per noleggiare abiti firmati per ogni occasione

Quante volte abbiamo comprato un vestito per un’occasione speciale, per poi lasciarlo dimenticato nell’armadio? Rent The Runway rivoluziona questo approccio, permettendoti di noleggiare abiti e accessori firmati quando ne hai davvero bisogno.

La piattaforma offre due opzioni: un abbonamento mensile che ti permette di ricevere da 5 a 20 capi al mese da un catalogo di oltre 750 designer, oppure il noleggio una tantum per eventi speciali. In questo caso, ricevi il vestito a casa in due taglie (così sei sicura della vestibilità), già lavato e pronto da indossare, per un periodo fino a 8 giorni.

L’app rende tutto incredibilmente semplice: ogni capo ha foto dettagliate, misure precise e recensioni di chi lo ha già indossato. La varietà è sorprendente: dagli abiti da sera ai capi casual, con una gamma di taglie che celebra davvero ogni corpo.

Spotern: trova (e compra) i look dei tuoi film preferiti

Hai mai desiderato il maglione della tua serie TV preferita o gli occhiali di quel personaggio che ami? Spotern, con un database di oltre 170.000 capi e oggetti visti in film, serie TV, video YouTube e post Instagram, ti permette di trovare (e acquistare) esattamente ciò che hai visto sullo schermo.

Il funzionamento è semplice: puoi cercare direttamente l’oggetto che ti interessa o, se non lo trovi, chiedere aiuto alla community di appassionati. C’è anche una sezione “Wanted” dove puoi aiutare altri utenti a trovare i loro oggetti del desiderio – e se sei particolarmente brava nel riconoscere capi e accessori, puoi persino guadagnare una percentuale sui prodotti che aiuti a scoprire.