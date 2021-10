Meghan Markle, i figli “tagliati fuori dalla famiglia” per la sua scelta

Meghan Markle a New York, look stratosferici per oltre 78mila euro

I rapporti tra Meghan Markle e la Famiglia Reale sono limitati al minimo indispensabile, una scelta che ha inevitabilmente coinvolto anche Harry. Tuttavia, questo potrebbe avere ripercussioni anche sui loro figli, Archie e Lilibet. Pare infatti che la Duchessa di Sussex si sia creata una realtà completamente isolata da quasi tutto il resto del mondo.

Meghan Markle, la scelta difficile

A parlare di quanto starebbe accadendo a Montecito, dove Meghan e Harry si sono trasferiti a vivere ormai da molti mesi, è il biografo Tom Bower che sta lavorando alla stesura di un nuovo libro proprio sulla Markle – una biografia che racconterà “la verità”, ha rivelato. Lo scrittore ha anticipato qualche dettaglio al magazine Closer, parlando delle recenti esternazioni di Thomas Markle e del rapporto che quest’ultimo ha con sua figlia.

“Lei e suo padre avevano una relazione molto diversa, erano davvero molto legati. Sembra che abbia cancellato i ricordi di ciò e l’abbia rinnegato” – ha dichiarato Bower, paragonando questa situazione a quella che si è venuta a creare tra Meghan e il suo ex marito: “Lo ha tagliato fuori quando la sua carriera ha iniziato a decollare”. Non sarebbe dunque la prima volta che la Duchessa rompe un legame, a volte anche molto solido, per le sue ambizioni.

Questo atteggiamento di Meghan la porterebbe però ad isolarsi dal resto del mondo, e avrebbe inevitabilmente ripercussioni sui suoi cari. Harry ha tagliato i ponti con la Royal Family e, addirittura, ha disertato l’appuntamento commemorativo di sua madre, Lady Diana, che si è tenuto lo scorso 19 ottobre. “Si sono completamente isolati, sembrano pensare che saranno più forti tagliando fuori le altre persone, ma in realtà stanno solo allontanando le loro famiglie. Penso che sia molto triste per entrambi e per i loro figli”.

Meghan e Harry, il futuro dei figli

La scelta di lasciare Londra e volare oltreoceano sarebbe stato solo il primo passo verso un mondo lontano da quello reale, che la Duchessa si sarebbe costruita per lei e i suoi cari. “Credo che lei sia una persona molto testarda, ma alla fine si renderà conto che questo mondo isolato che si è costruita con Harry è stata una decisione tossica” – ha affermato Tom Bower, preoccupato per le ripercussioni che tutto ciò potrebbe avere sui piccoli Archie e Lilibet – “Questo causerà loro più danni in futuro, quando i loro figli cresceranno senza famiglia intorno”.