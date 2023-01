Maggie, la modella che allatta a bordo passerella è l’inno alla vita di cui avevamo bisogno

Maggie Maurer è la modella americana musa di Schiaparelli che, in quanto tale, ha partecipato alla sfilata di Parigi della visionaria maison che vestirà anche Chiara Ferragni, insieme a Dior, al Festival di Sanremo.

Da poco diventata mamma, Maggie si è fatta immortalare nel backstage del fashion show a pochi minuti dal catwalk e tutta ricoperta di oro mentre allattava la figlioletta Nora-Jones. La foto, bella e potente come un’opera d’arte, una volta diramata dalla top model sul suo profilo Instagram è immediatamente diventata virale.

Maggie Maurer: perché il suo scatto è l’inno alla vita di cui avevamo bisogno

Tutti noi siamo rimasti scossi dalla notizia del piccolo deceduto al Pertini mentre la madre lo allattava ed è per questo che la foto di Maggie Maurer dal dietro le quinte della sfilata di Schiaparelli è, in questo momento, l’inno alla vita di cui avevamo bisogno in tutta la sua potente semplicità.

A quanto pare la Maurer è sempre stata un esempio di come la maternità (quando si è aiutate a viverla al meglio) in realtà vada assolutamente a braccetto con l’empowerment femminile.

La modella, infatti, non ha mai smesso di lavorare perché è stata messa in condizione di poterlo fare sfilando, incinta di sei mesi, per Nensi Dojaka e posando con il pancione da gravidanza ormai al termine, sia per Schiaparelli stesso che per altri brand come Sonia Rykiel e di Peter Do.

Lo scatto della Maurer che allatta sua figlia ha fatto il giro della Rete ed è diventata virale per la potenza di questa immagine che sgretola lo stigma dell’allattamento in pubblico, oltre che per la bellezza della foto stessa che sembra immortalare un’opera d’arte contemporanea.

Questo anche grazie al volto di Maggie, dipinto di oro dal make-up della celebre truccatrice Path McGrath, che al medesimo tempo appare angelico e tenace. Proprio come il prezioso metallo.

Maggie Maurer: allattare non è mai stato così cool

In un periodo in cui c’è un forte dibattito su come le madri spesso siano quasi ghettizzate in questo ruolo senza alcun aiuto da parte della società, senza più essere considerate in quanto donne o professioniste nel proprio settore, la foto di Maggie Maurer dimostra che non c’è nulla di più sbagliato.

La top model, con quello scatto, ha dimostrato che è possibile essere madri ma anche tutto il resto. Ha dimostrato che si può essere madri e volare a Parigi, sfilare, essere dipinte d’oro e rimanere il volto di punta di una delle case di moda che hanno fatto la storia proprio grazie alla loro fondatrice. Anche lei donna, anche lei professionista, anche lei madre. Ma per far sì che questo possa accadere bisogna che la società (e il mondo del lavoro) lo permetta.

L’immagine della Maurer rimarrà forse uno dei simboli della prima Parigi Fashion Week del 2023 e un monito per come le cose dovrebbero andare. Ed è forse proprio per questo che nell’arco di qualche ora sotto al post della modella sono apparsi migliaia di commenti entusiasti, soprattutto da parte di donne.