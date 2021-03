Letizia di Spagna osa con le righe. E la giacca di 13 anni fa le sta d’incanto

editato in: da

Letizia di Spagna, giacca a bolero di 13 anni fa e borsa da 1.090 euro

Letizia di Spagna inizia la settimana a Saragozza per un evento congiunto con suo marito Felipe. La Regina sorprende tutti con il perfetto look navy di primavera. Ma soprattutto a stupire è la giacca bianca che ha fatto l’ingresso nel suo guardaroba ben 13 anni fa e le sta ancora d’incanto.

Tornata dal viaggio di Stato ad Andorra dove aveva sfoggiato il seducente corpetto rosa con piume di struzzo per la cena di gala, Letizia di Spagna adotta a Saragozza un outfit marinaro decisamente meno impegnativo. L’occasione è la riunione con i patroni della Fundación Goya en Aragón y el Consorcio Cultural Roya Fuendetodos, in concomitanza della commemorazione per il 275esimo anniversario della nascita di Goya.

Donna Letizia questa volta rinuncia ai blazer oversize, che hanno caratterizzato le mise delle ultime settimane, e i trucchi per esaltare il vitino da vespa anche con abiti dagli ampi volumi, preferendo indossare una giacca bianca, corta, con maniche a volant e grossi bottoni neri, firmata Felipe Varela. La Regina sfoggiò per la prima volta la giacca a bolero nel 2008, precisamente il 18 luglio, durante la visita a una mostra di Mirò allestita al museo Thyssen-Bornemisza di Madrid.

Si tratta dunque di un capo iconico del guardaroba di Letizia, consacrato all’arte e ai viaggi – come vedremo -, dato che la Regina sembra sceglierlo ogni volta che deve interfacciarsi con grandi pittori. La moglie di Felipe, che ha un innato senso del gusto, riesce a rendere attuale la giacca che risale a 13 anni fa. Nel 2008 la abbinò a un look total white (che per altro è ancora oggi un trend di stagione), più minimal e formale. Nel 2021 invece sceglie una divertente t-shirt a righe orizzontali, blu e bianche, in perfetto stile marinaro, e un paio di pantaloni a gamba larga corti alla caviglia.

Per quanto riguarda gli accessori, Letizia opta per delle slingback nere, mai calzate prima, il cui brand è al momento ignoto e una piccola borsa-gioiello con catena, firmata Nina Ricci, da 1.090 euro.

Come ci ricorda Hola!, la giacca bianca di Varela è senz’altro una delle preferite di Letizia che ha portato con sé in molti viaggi di Stato. Dopo il suo debutto nel 2008, la sfoggiò nel 2009 in Colombia, nel novembre dello stesso anno la indossò a Mumbai in India durante l’incontro con la comunità spagnola e infine nel 2018 la riciclò per riunirsi coi membri del Consiglio della Fondazione Principessa delle Asturie al Palazzo di El Pardo a Madrid.