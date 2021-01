Letizia di Spagna fa meglio di Kate Middleton ma perde il Capo del Protocollo

editato in: da

Letizia di Spagna, i look da favola che non ha mai più indossato

Letizia di Spagna è la Sovrana che ha partecipato a più impegni pubblici durante questa pandemia. Nemmeno Kate Middleton, che con William si è trovata a reggere la Monarchia britannica, ha fatto tanto. Un primato, quello della Regina spagnola, che le è valso l’ammirazione di tutto il mondo. Lei è stata l’unica che in questi mesi ha affrontato un viaggio intercontinentale, in Honduras, a scopi benefici.

In effetti Letizia non si è mai presa una vera pausa, anche in agosto durante le sue vacanza a Palma di Maiorca non sono mancate le uscite istituzionali. E ha saputo gestire momenti difficili, come la decisione di suo suocero Juan Carlos di lasciare il Paese, l’isolamento forzato di suo marito, perché entrato in contatto con una persona positiva (lei stessa è stata la prima a finire in quarantena) e la riconciliazione con la Regina Sofia per il bene della Monarchia.

La moglie di Felipe ha mantenuto un profilo dimesso, incantando coi suoi look sempre all’insegna dell’eleganza, della misura e soprattutto del riciclo. Ha infatti saputo riutilizzare con stile i capi iconici del suo ricco guardaroba. Ci ha insegnato come indossare i cappotti e come portare i capelli bianchi quando non è possibile coprirli totalmente con la tinta, senza avere un aspetto trascurato.

Con una media di due impegni a settimana – ed è solo una media – Letizia dunque è la Regina più lavoratrice d’Europa. E all’inizio del 2021 il trend non è cambiato, solo la tempesta Filomena ha fatto slittare la sua agenda. Così, dopo la partecipazione alla pasqua militare, il prossimo evento cui presenzierà è previsto per il 14 gennaio alla riunione del Patronato della Fundación de Ayuda Contra la Drogadicción.

Anche se sua suocera Sofia è ancora la più amata dagli spagnoli, seguita da Felipe, Letizia ha fatto passi da gigante nell’indice di gradimento.

Malgrado il successo personale della Regina, lei e suo marito si sono trovati ad affrontare un altro problema: le dimissioni del loro Capo del Protocollo, Alfredo Martínez Serrano che, stando a quanto riporta l’ABC, si appresta a compiere la scalata della Casa Real chiedendo di essere reintegrato nel corpo diplomatico e di assumere la responsabilità di alcune ambasciate tra cui quella greca. Per altro, Serrano è già la seconda volta che lascia il Palazzo, nel 2012 lo fece per l’ambasciata dell’Egitto.

Felipe e Letizia perdono così una delle persone più fidate della Corte, al servizio di Sua Maestà quando ancora non era sul trono. Ma evidentemente per la carriera diplomatica Serrano ha una vera e propria passione. Vedremo come Donna Letizia se la caverà senza il suo Capo del Protocollo.