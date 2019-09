Letizia di Spagna copia l’abito blu a pois e incanta il Palazzo

editato in: da

Letizia di Spagna incanta con l’abito blu a pois

Letizia di Spagna torna al lavoro e incanta il Palazzo Zarzuela con il look copiato.

La Sovrana si presenta all’udienza coi campioni disabili a Madrid, indossando l’abito perfetto. Si tratta di un lungo vestito blu con rari pois bianchi, firmato da Maje Paris, uno dei marchi che va per la maggiore tra le teste coronate adolescenti, ma che fa impazzire anche Beatrice ed Eugenia di York.

L’outfit, a dir la verità, è già visto. Questa volta però non è stato riciclato da Letizia. La Regina ha “rubato” la mise a Juliana Awada, la First Lady argentina, considerata una delle donne più eleganti dell’America meridionale. Tra l’altro, le due donne si erano incontrate durante una visita di Stato lo scorso marzo e si erano sfidate a colpi di look.

In realtà, la moglie di Felipe non fa che indossare uno dei must del momento: l’abito a pois. Alessandra Mastronardi alla Mostra di Venezia, Kate Middleton, Melania Trump lo hanno sfoggiato con grande successo.

Letizia lo abbina a delle scarpe di Carolina Herrera, che utilizza molto spesso. I tacchi esaltano le gambe perfette della Sovrana, messe in mostra dallo spacco malizioso dell’abito bon ton. Infine, impreziosiscono l’outfit dei graziosi orecchini d’oro decorati da una stellina, firmati Gold & Roses.