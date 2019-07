Letizia di Spagna osa col look da adolescente e supera la prova

editato in: da

Letizia di Spagna sfida le adolescenti con l’abito verde

Letizia di Spagna è ancora al lavoro e si presenta all’inaugurazione dei corsi della Scuola Internazionale di Musica a Oviedo con un abito che solo lei può indossare.

La Regina ha sfoggiato un vestito verde smeraldo con fiori rossi e viola, dalla gonna leggera e asimmetrica ed elastico in vita. Costo: 225 euro, ma coi saldi può essere vostro a 180. L’abito è firmato Maje Paris, marchio preferito dalle adolescenti reali. Pare che ne vadano pazze Amalia e Alexia d’Olanda, Elisabeth del Belgio e Ingrid Alexandra di Norvegia.

Letizia, 46 anni, non teme il confronto con le giovani teste coronate e indossa con classe un look che è davvero difficile. Il rischio di commettere uno scivolone di stile è altissimo. Ma, la moglie di Felipe sa come trasformare un abito potenzialmente pericoloso in un look raffinato. Così lo abbina a delle splendide décolletée chiare, firmate Prada. Anche Kate Middleton adora le scarpe della griffe italiana. Il tutto impreziosito da orecchini con cerchio in oro giallo e pietra verde.

Letizia in queste settimane di luglio è molto impegnata, ha partecipato a diversi impegni pubblici, presentandosi con outfit sempre impeccabili e dagli stili diversi. La Regina indossa con disinvoltura capi low cost come modelli di alta sartoria. Tra le sue firme preferite Carolina Herrera e Hugo Boss.

I suoi look, a volte anticonvenzionali, mettono in risalto il fisico perfetto della Regina, lato B scolpito e muscoli tonici. Il tutto esaltato da scarpe coi tacchi vertiginosi.