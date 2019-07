Letizia di Spagna sorprende in pizzo rosso. E lavora più di Kate Middleton

editato in: da

Letizia di Spagna incanta con l’abito rosso

Letizia di Spagna si è recata a Valencia per partecipare alla presentazione del Centro internazionale sull’alimentazione sostenibile. E ha incantato tutti.

Dopo l’abito fucsia firmato Carolina Herrera, la Regina ha osato ancora una volta col colore. Ha sfoggiato infatti un vestito rosso di pizzo della stessa stilista che ultimamente pare sia entrata nelle grazie della Sovrana, scavalcando Hugo Boss.

Letizia mostra di nuovo le spalle, ma il dress code spagnola non lo vieta, differentemente da quello inglese. Il look bon ton è una favola e la Regina lo completa con un paio di orecchini con rubini, creati da Aldao Joyeros, una clutch chiara di Magrit.

Ai piedi l’ex giornalista indossa le sue amate scarpe, sempre di Carolina Herrera, in versione rossa. Nelle ultime uscite pubbliche infatti Letizia ha portato lo stesso modello, ma in diverse tonalità. Le ha perfino abbinate all’abito di Zara da meno di 20 euro. Evidentemente, la Regina ha trovato le scarpe ideali e pare non avere intenzione di sostituirle. Al massimo cambia colore.

D’altro canto, quando si deve stare in piedi per molto, senza trascurare l’eleganza, meglio essere comode. In fondo, anche Kate Middleton abbandona raramente le sue Gianvito Rossi che possiede in diverse sfumature. Ma le scarpe di Letizia hanno un altro vantaggio: esaltano le sue gambe magre e toniche, mettendo in risalto i muscoli dei polpacci.

A proposito della Duchessa di Cambridge, Letizia l’ha decisamente superata. Questa volta non nell’arte del riciclo, ma per presenza al lavoro. Kate non compare a un evento pubblico ufficiale dalla chiusura di Wimbledon, domenica 14 luglio. E anche le sue apparizioni precedenti sono state piuttosto rare. Tra l’altro, proprio in questi giorni dovrebbe partite per le vacanze nei Caraibi con la famiglia. Giusto il tempo di festeggiare il compleanno di George.

Letizia al contrario ha un’agenda sempre fitta anche ora. Nelle ultime settimane è stata impegnata quasi tutti i giorni. Certo lei è già Regina, ma Lady Middleton è destinata a diventarlo. Dunque, potrebbe essere un po’ più presente. L’essere mamma di tre figli non la giustifica, anche la Sovrana spagnola ha due bambine.