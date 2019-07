Kate Middleton, suo figlio George compie 6 anni: l’indifferenza di Meghan Markle

editato in: da

Kate Middleton, i 6 anni di suo figlio George

George, il primogenito di Kate Middleton e William, compie 6 anni. È nato infatti il 22 luglio 2013.

Ormai è un ometto e mamma Kate ha voluto celebrare suo figlio condividendo sui social tre nuove fotografie che ha scattato lei stessa a Kensington Palace.

Il piccolo George, ormai cresciuto, indossa la maglia della nazionale di calcio inglese, e sorride sdentato, felice sull’erba. In un’altra immagine ha una t-shirt verde bosco e guarda più posato e composto l’obiettivo. Come è noto, la Duchessa di Cambridge è un’appassionata di foto e adora ritrarre i suo tre bambini mostrando poi le immagini sui profili social ufficiali.

I sudditi sono in visibilio per le nuove foto del Royal Baby e sono tutti concordi nel ritenere che sia identico a papà William quando era piccolo. Diana sarebbe stata orgogliosa.

Per il Principe, terzo nella successione al trono d’Inghilterra dopo nonno Carlo e papà William, è un compleanno in famiglia. Infatti i Duchi lo festeggeranno insieme agli altri figli, Charlotte e Louis, ad Anmer Hall, la casa di campagna nel Norfolk, prima di partire per le vacanze a Mustique, isola dei Caraibi.

Alla festa di compleanno parteciperà probabilmente nonna Carole Middleton, ma difficilmente ci sarà la Regina. Pare comunque che Elisabetta straveda per il nipotino, sembra sia il suo preferito. Il Sun riferisce che la Sovrana si ritagli del tempo per scegliere personalmente dei regali per George tutte le volte che pernotta a Buckingham Palace e gli fa ritrovare i doni ai piedi del letto. Anche lui adora la bisnonna che chiama Gan Gan fin da quando era piccolo.

Stando a indiscrezioni di Palazzo, George, che il prossimo anno frequenterà la prima elementare, è diventato molto più indipendente, soprattutto dopo l’arrivo del fratellino Louis lo scorso anno.

Chi invece si sta dimostrando piuttosto freddo nei confronti del figlio di William e Kate sono gli zii Harry e Meghan Markle, ancora una volta in ritardo nel fargli gli auguri pubblicamente. Anche alla partita di polo, dove erano presenti oltre a George, anche Charlotte e Louis, la Duchessa del Sussex non ha interagito coi nipoti, forse troppo concentrata sul figlio Archie col quale è apparsa in difficoltà.