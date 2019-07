Letizia di Spagna osa con l’abito optical riciclato ed è un successo

editato in: da

Letizia di Spagna stupisce con l’abito a righe optical

Letizia di Spagna torna in pubblico per un meeting sui media a Madrid e stupisce ancora.

Dopo l’abito di Zara a meno di 20 euro, la Regina indossa un vestito di Hugo Boss, il suo stilista preferito. Si tratta di un abito optical, a righe verticali bianco e nero, con cintura in vita e di nuovo senza maniche. Un dettaglio che caratterizza quasi tutti i look estivi della moglie di Felipe, che si contraddistingue anche per un altro aspetto: l’arte del riciclo.

Infatti anche in questo caso Letizia ripropone un vestito già visto. Ma lei può tutto, perché sa come rinnovare sapientemente il look. Eccola dunque abbinare all’abito di Hugo Boss, le sue amate scarpe di Carolina Herrera che, in un altro colore, aveva indossate con il look low cost, e una clutch bianca firmata Furla.

La mise a righe optical non è facile da portare. È una sfida, perché la resa in foto può dare risultati molto pericolosi. Ma Letizia ama gli outfit anticonvenzionali e il risultato in questo caso è sorprendente. L’abbiamo vista indossare abiti in pelle, stivali cuissard senza sbagliare un colpo. Anche ora è perfetta e incantevole, merito senz’altro del fisico tonico ma anche della sua classe innata.

Kate Middleton, più attenta alla tradizione e al rispetto del rigido protocollo, predilige le righe orizzontali, in stile bretone, decisamente meno impegnative e meno “compromettenti”.