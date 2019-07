Letizia di Spagna ricicla l’abito low cost per la terza volta e non sbaglia

editato in: da

Letizia di Spagna, l’abito a meno di 100 euro è un successo

Letizia di Spagna ha incantato con un perfetto look estivo, riciclato per la terza volta senza perdere di regalità.

La Sovrana ha partecipato a Madrid a un workshop sul cancro presentandosi con un fresco abito bianco a fiori rosa, firmato Asos. Costo? 84 euro circa. Letizia è particolarmente affezionata a questa mise che ripropone per la terza volta in poco tempo: la prima volta nel novembre 2018 per accogliere il Presidente cinese in visita di Stato in Spagna e poi lo scorso maggio per un importante appuntamento della Croce Rossa.

La moglie di Felipe abbina il perfetto vestito estivo da città con delle splendide décolletée rosa confetto e una clutch della stessa tinta, firmate Magrit, il marchio di calzature preferite da Letizia. Il rosa accesso è il colore del momento, almeno tra le teste coronate. Anche Kate Middleton lo ha indossato al battesimo del nipote Archie. Letizia ha in comune con la Duchessa di Cambridge la tendenza a una manicure naturale che però non è per tutte. Le mani infatti per non apparire trascurate devono essere impeccabili, dato che le imperfezioni non sono mimetizzate dallo smalto.

Altro tocco di classe nel look perfetto della Sovrana spagnola sono gli orecchini in quarzo rosa e verde che richiamano le sfumature dominanti della mise. L’ex giornalista è praticamente imbattibile in fatto di stile. È l’unica che può permettesi di riciclare gli stessi outfit e per di più low cost, come la celebre tuta di Mango, senza fallire.