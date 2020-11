Letizia di Spagna affronta la pioggia con gli stivali, il look fa già tendenza

editato in: da

Letizia di Spagna, la gonna a pieghe che nasconde il trucco

Letizia di Spagna è stata recentemente protagonista a un evento ufficiale a Madrid, la consorte di Felipe di Spagna è arrivata al FAD – la Fondazione per l’Aiuto contro la Tossicodipendenza – con un look pronto a sfidare il maltempo che si è abbattuto sulla città. Letizia non poteva mancare a questo appuntamento, in quanto Presidente onorario del progetto.

Celata da un grande ombrello nero per proteggersi dalla pioggia, Letizia ha scelto per questa occasione un look discreto, ma curato in ogni dettaglio come spesso ci ha abituato, optando per un pantalone a quadri grigio di Hugo Boss con una stampa in stile Principe di Galles, un maglione nero e un cappotto di panno nero di Burberry che la Regina indossa spesso e che custodisce nel suo armadio da diversi anni.

A catturare l’attenzione, però, sono gli stivali che stanno già facendo tendenza: per sfidare la pioggia, Letizia ha indossato degli stivaletti in pelle nera con lacci e tacco largo del brand spagnolo Uterqüe, una scelta perfetta per affrontare l’inverno e le sue intemperie.

Nell’ultimo periodo, Letizia ci ha abituato a dei look pratici senza però rinunciare allo stile: archiviati almeno per il momento tacco 12, décolletée e toni pastello, è sempre più frequente vedere ai piedi della Regina di Spagna mocassini, ballerine e scarpe basse. Ci ha già fatto sognare vestita di blu o con una bellissima gonna a pieghe, ora Letizia ci regala uno spunto perfetto per i nostri look invernali.

Gli esperti dicono che è la prima volta che Letizia indossa degli stivaletti a un evento istituzionale, tuttavia l’abbiamo già vista indossarli in una delle uscite insieme alla famiglia al Royal Theatre nel gennaio 2019.

A completare il look dai toni scuri in perfetta armonia con il clima e la stagione attuali, la combinazione di gioielli attualmente preferita dalla Regina: l’anello di Karen Hallam, dal quale sembra non separarsi mai, e degli orecchini in oro giallo, ispirati alle canne di bambù.

Oltre agli impegni istituzionali, la Regina è fresca di festeggiamenti: lo scorso 2 novembre è ricorso il diciassettesimo anniversario del suo fidanzamento con Felipe VI, nonché il compleanno della suocera, la Regina Sofia, che ha spento quest’anno 82 candeline.

Quest’ultima uscita pubblica è la conferma che Letizia, anche in un brutto giorno di pioggia, riesce ad incantare con il suo look all’apparenza semplice, ma già tutto da copiare.