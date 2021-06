Letizia di Spagna, l’abito smoking avvolgente al gala. E poi si supera col tubino turchese

editato in: da

Letizia di Spagna, dal maxi abito smoking al tubino turchese

La sera Letizia di Spagna partecipa con Felipe alla tradizionale cerimonia dei premi stampa, Mariano de Cavia, Luca de Tena y Mingote, recuperando dal suo guardaroba l’abito smoking bianco, firmato Lola Li. E l’indomani si presenta alla consegna delle Medaglie d’Oro alle Belle Arti al Palazzo Reale El Pardo con il tubino turchese, riciclato, di Hugo Boss.

In meno di 24 ore Letizia di Spagna sfodera due must have del suo armadio, dopo l’outfit fucsia. E stupisce con accessori particolari, come le splendide slingback metallizzate. Ma non è tutto, Donna Letizia questa volta non sbaglia ed evita alla serata di gala di commettere lo stesso errore imbarazzante di due anni fa.

Tubino snellente Puoi acquistare online una versione low cost dell'abito di Letizia di Spagna

Nel 2019 infatti Letizia di Spagna incantò il mondo debuttando al Teatro Real con l’abito bianco, a taglio blazer allacciato sul fianco, lasciando tutti senza fiato per la sua estrema eleganza. Ma nonostante fosse incantevole, cadde vittima di un incidente osé, complici le forme morbide e la stoffa leggera del vestito di Lola Li, mostrando la lingerie.

Memore dell’incidente, Donna Letizia ha apportato le giuste modifiche per evitare altri momenti d’imbarazzo e in effetti la cerimonia dei premi stampa è passata indenne. Come sempre, la Regina ha dimostrato di avere abili doti nel rendere sempre originale un look già visto, come nel caso dell’abito oversize di Lola Li che ha abbinato a un nuovo paio di scarpe metallizzate di Magrit, coordinandole a una clutch in coccodrillo argentato, firmata Varela.

Infine, ha impreziosito il look con degli orecchini di diamante e il solito anello di Karen Hallam, regalo delle figlie Leonor e Sofia.

L’indomani Donna Letizia, accompagnata da suo marito Felipe, va sul sicuro e indossa il tubino turchese, collaudato qualche anno fa durante il viaggio in Argentina e riciclato più volte. Si tratta di un abito, firmato Hugo Boss, lo stilista preferito della Regina, modello Dadoria (379 euro), con cintura in vita, effetto snellente, sbracciato e con spacco sul davanti. Il vestito è perfetto per lei e attira l’attenzione di tutti. Letizia lo indossa con le décolletée nude di Prada e lo coordina con gli orecchini scomponibili in oro e smeraldo, di Coolook.