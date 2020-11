Kate Middleton, Katrina Darling è la cugina imbarazzante che balla il burlesque

editato in: da

Katrina Darling, la cugina scandalosa di Kate Middleton

Non solo Meghan Markle ha parenti scomodi. Anche Kate Middleton ha una cugina di secondo grado che avrebbe voluto far sparire. Si chiama Katrina Darling e di professione fa la ballerina di burlesque.

Certo, niente a che vedere con la famiglia di Meghan. Tra la sorellastra invidiosa, il fratellastro galeotto e il padre che si è venduto le foto dei preparativi del matrimonio per poi disertarlo con quella che è apparsa a tutti una scusa, Lady Markle è imbattibile. Tra l’altro Meghan ha denunciato i quotidiani britannici che hanno pubblicato stralci di una lettera inviata al genitore.

Ma anche Kate ha avuto il suo bel da fare per nascondere qualche legame imbarazzante della sua precedente vita da “commoner”, come direbbe qualche membro snob della Corte.

Soprattutto nei primi anni di matrimonio con William, Lady Middleton ha cercato di distogliere l’attenzione e far passare sotto silenzio quei legami parentali che in qualche modo potevano dare adito a scandali. E uno di questi riguarda la cuginetta Katrina Darling, oggi 30enne, che per lavoro si spoglia in pubblico, per quanto lo faccia con stile, come è ampiamente documentato sulla sua pagina Instagram.

Capelli lunghissimi, sguardo languido, viso perlaceo e poi lingerie maliziosa, piume, lustrini: così Katrina si fa immortalare sui social e così va in scena. Al suo attivo ha una copertina di Playboy, svariati servizi fotografici e sfilate di moda. Oltre ai suoi spettacoli di burlesque. Nel 2014 fece scalpore la sua partecipazione alla London Fashion Week.

Nonostante la Duchessa di Cambridge abbia preso le distanze dalla sua parente scomoda, ogni tanto Katrina si conquista la ribalta della cronaca rosa, rinnovando l’imbarazzo delle teste coronate.

Katrina Darling si è trasferita da Sunderland a Londra dove, prima della pandemia, frequentava diversi locali non lontani da Kensington Palace. Su di lei è stata pubblicata una biografia dal titolo evocativo, By Royal disAppointment, in copertina è ritratta mentre fa il dito medio e sul retro in veste di diavolessa. Stando a New Idea, la parente scomoda di Kate, per sbarcare il lunario faceva i tarocchi negli hotel di lusso londinesi.

Subito dopo il matrimonio con William, Katrina adorava presentarsi come la cugina di Kate, gettando nello sconforto la Duchessa di Cambridge. Il magazine scrive che recentemente Lady Middleton, sempre più bon ton, è stata informata della presenza a Londra di Miss Darling che continua a esibirsi come ballerina di burlesque (prima dell’emergenza sanitaria ovviamente). La notizia ha inevitabilmente inquietato Kate. “La famiglia della Duchessa nemmeno conosce Katrina e il fatto che lei stia sfruttando ancora i suoi lontani legami coi Reali, la amareggia profondamente”.

Nel 2011, Katrina ha scoperto di essere lontanamente imparentata con Kate e non ha perso tempo ad assaporare le opportunità che le si presentavano grazie a questo rapporto familiare. Così, l’anno successivo ricevette una cifra favolosa per apparire sulla copertina di Playboy, allora aveva 22 anni. Alla rivista raccontò di aver scoperto questo legame con Lady Middleton solo pochi giorni prima del matrimonio con William e dichiarò: “È stata la cosa più ridicola che abbia mai sentito. Non capita tutti i giorni una cosa del genere”.

Katrina e Kate sono lontanamente parenti perché la nonna della Darling è sorella del bisnonno di Lady Middleton, Thomas Harrison. Certo, la ballerina non ha perso l’occasione di sfruttare questo legame, tanto che uno dei suoi show più famosi è ispirato alla Regina e si intitola, God Save The Queen.