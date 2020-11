Kate Middleton cambia look. Ma il cardigan celeste è un errore

editato in: da

Kate Middleton, nuova pettinatura e look sbagliato

Kate Middleton ha ripreso i suoi impegni virtuali, apparendo a poche ore di distanza in due video-conferenze. La Duchessa di Cambridge ha sfoggiato una nuova acconciatura che esalta la sua folta chioma ma la scelta dell’outfit è discutibile, almeno in un caso.

Come osserva il Daily Mail, in Gran Bretagna i parrucchieri sono chiusi a causa del secondo lockdown e Kate forse si è trovata costretta ad affidare i suoi capelli a qualche altro professionista del suo staff che vive a Kensington Palace con lei (come è noto l’ultimo piano del suo appartamento ospita le camere del personale), invece che al suo solito hair stylist. Il risultato è comunque impeccabile, come mostrano gli ultimi collegamenti video che la vedono protagonista.

Dopo l’incontro virtuale con le famiglie dei militari caduti, Kate infatti è apparsa in due video-messaggi per dichiarare conclusa la mostra fotografica collettiva Hold Still, un progetto che ha coinvolto tutte le comunità del Paese per testimoniare il periodo di emergenza sanitaria che stiamo vivendo. In entrambe le clip la Duchessa di Cambridge si è presentata coi lunghi capelli, lasciati liberi sulle spalle, forse esagerando un pochino con onde e boccoli e con un nuovo colore, più chiaro del solito, definito “bronde”, che si colloca a metà tra il castano (brown in inglese) e il biondo (blonde), ideale per illuminarle il viso.

Lady Middleton è impeccabile, la Duchessa ha una cura particolare per i suoi capelli che sa essere uno dei suoi punti di forza. Ma se la nuova capigliatura è ineccepibile, Kate questa volta sbaglia almeno una delle due mise. Nel primo collegamento la moglie di William sceglie un look più formale, molto interessante: giacca rossa con bottoni dorati e spalline importanti a sbuffo che abbina a una t-shirt bianca, mentre al collo sfoggia la collana con i ciondoli incisi con le iniziali dei figli.

Nel secondo video invece opta per un outfit più casalingo, forse perché il collegamento è fatto proprio dal salotto del suo appartamento. Si tratta di un cardigan celeste in lana e cotone, dallo scollo arrotondato, e decoro in merletto, che Kate porta completamente abbottonato, del marchio Boden (costo? 75 sterline, circa 84 euro). Un capo fin troppo classico e bon ton, si potrebbe dire quasi vintage nel senso di sorpassato, che starebbe meglio alla 95enne Regina Elisabetta che alla neanche 40enne Duchessa di Cambridge.

Insomma, il look informale non supera gli esami, apparendo fin troppo spento e scialbo. Certo, l’abbinamento farebbe la differenza, ma nel video non appare altro che il busto di Kate e il golfino celeste da solo non è all’altezza degli standard di stile cui ci ha abituati la Duchessa.