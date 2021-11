Kate Middleton, il segreto di bottoni e pieghe per esaltare il punto vita

Kate Middleton brilla con l’abito-cappotto blu elettrico

Kate Middleton si sta sempre più imponendo sulla scena come star reale. Ma i suoi look perfetti, che tutte le invidiamo, nascondo da uno studio attento dei dettagli che mettono in risalto i punti di forza della Duchessa di Cambridge. E uno di questi è il suo girovita sottile che esalta con capi sciancrati e dotati strategicamente di bottoni, tasche e pieghe nei punti giusti.

Così, Kate Middleton può indossare, senza sfigurare, gli stessi abiti che portava 10 anni fa e tre gravidanze fa. Tra questi ha senz’altro brillato il vestito lilla di Alexander McQueen con il quale ha debuttato nel 2011. Il suo segreto? Modificare o scegliere modelli con “innocenti” dettagli che le permettono di far aderire perfettamente gli abiti alla sua figura. Così dopo la spazzola magica, scopriamo gli altri trucchi di stile della Duchessa di Cambridge.

Kate Middleton, dettagli nascosti dei look

Come spiega la stilista Hannah Eichler a Femail, Kate usa pieghe e bottoni per creare illusioni ottiche e attirare l’attenzione verso i punti giusti della sua figura, rivelando: “La Duchessa di Cambridge è una vera esperta quando si tratta di vestiti eleganti e ogni abito che indossa va letteralmente a ruba”, come il caso del suo prezioso abito d’oro, firmato Jenny Packham, non più disponibile a poche ore dalla sua messa in vendita nonostante il costo esorbitante.

Ma, sottolinea l’esperta, Kate non solo segue le tendenze, nei suoi look infatti c’è molto di suo. La Duchessa spesso si trova costretta a modificare gli abiti che acquista per ragioni di dress code, cucendo spacchi e scolli troppo profondi o eliminando trasparenze. Ma soprattutto richiede delle modifiche per esaltare il suo fisico.

Kate Middleton, i bottoni strategici

Lady Middleton sa che bastano dei piccoli bottoni o una cintura per strutturare i suoi abiti e renderli perfetti per lei. È il caso del vestito bluette, firmato Eponine, con cui ha partecipato al ricevimento di COP26. Al modello dalle forme lineari, ha aggiunto un paio di bottoni neri sui fianchi per creare un effetto snellente sul punto vita.

Kate Middleton, la cintura in stoffa

Un ruolo simile ai bottoni viene svolto dalla cintura in stoffa ton sur ton che spesso la Duchessa di Cambridge aggiunge ai suoi abiti. Come quella indossato col cappotto blu di Catherine Walker che Kate ha sfoggiato durante la cerimonia di chiusura dell’Assemblea generale della Chiesa di Scozia lo scorso maggio. Oppure la cintura rosa utilizzata con l’abito di Mila Sneddon con il quale si è presentata per incontrare una bambina malata di cancro.

Una piccola modifica al girovita Kate l’ha richiesta per la sua gonna a pieghe rosse di Christopher Kane, abbinata a un dolcevita di Ralph Lauren. La moglie di William la indossava il mese scorso durante un evento di beneficenza a Londra. Stando alla Eichler, la Duchessa ha chiesto di modificare il punto vita per inserire una cintura più alta.

Kate Middleton, gonne a pieghe e look a tinta unita

Le maxi gonne a pieghe stanno diventando un must have nel guardaroba di Kate. Oltre a quella rossa, emblematica è la gonna a pois bianchi che ha sfoggiato durante Wimbledon. Come sottolinea la stilista: “È ora di dire di sì, per favore, alle pieghe, poiché la Duchessa tiene in grande considerazione questa tecnica” che le permette di dare slancio alla figura, per mimetizzare eventuali stropicciamenti della stoffa e per evitare eventuali imbarazzi con spacchi o orli troppo corti.

Lady Middleton sceglie molto spesso anche i look monocromatici, questo trucco serve per creare una silhouette lineare, senza cuciture e quindi snellente.