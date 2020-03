Kate Middleton fa sparire Meghan Markle e brilla al gala

editato in: da

Kate Middleton ha presenziato a una serata di gala per i 25 anni di Place2Be, l’associazione benefica che si occupa dell’infanzia, di cui è patrona. L’evento si è svolto poche ore dopo la cerimonia per il Commonwealth Day dove ha incontrato Harry e Meghan Markle. Erano mesi che non si vedevano.

Kate ha semplicemente brillato durante la serata cui è arrivata sola, senza William. Le è bastato riciclare l’abito blu di Jenny Packham per far dimenticare Meghan che in questi giorni è stata al centro dell’attenzione.

Infatti, Lady Markle, tornata in Inghilterra per svolgere gli ultimi doveri di Corte e ritirarsi a vita privata, ha catalizzato gli sguardi con look studiati e riuscitissimi, basta pensare all’abito rosso fuoco o a quello turchese di Victoria Beckham, con i quali ha omaggiato il Regno Unito riproponendo i colori della sua bandiera.

All’abbazia di Westminster Meghan in verde non è passata inosservata, mentre Kate è apparsa sottotono, ma la sera si è ampiamente riscattate senza troppo sforzarsi in originalità.

Infatti, le è bastato aprire il suo guardaroba e ripescare il lungo abito blu zaffiro con gonna in voile e corpetto scintillante, fimato Jenny Packham, uno dei suoi marchi preferiti, abbinarlo alle décolletée di Cenerentola di Jimmy Choo e dei nuovi orecchini con perle di Erdem, per far dimenticare Lady Markle che uscirà definitivamente di scena il 31 marzo.

La prima volta che Kate indossò questo vestito principesco era il 2016, durante il viaggio di Stato in India. Il modello è stato stimato 3,500 sterline (4,026 euro circa) ed è stato ricamato in India.

La Duchessa di Cambridge è apparsa sorridente e rilassata durante la serata, sicuramente molto più a suo agio che durante la cerimonia per il Commonwealth Day dove le due cognate si sono ignorate, mentre William e Harry si sono scambiati un formale “ciao”. Forse col tempo i rapporti torneranno distesi ma per il momento le tensioni restano e si vedono, nonostante il comportamento ineccepibile di tutti e quattro.