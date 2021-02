Kate Middleton, la tenera confessione su William

Kate e William sono senz’ombra di dubbio una delle coppie reali più amate di sempre. Dopo un durevole fidanzamento, iniziato nell’ormai lontano 2001, e proseguito nel corso degli anni tra alti e bassi, il primogenito di Lady Diana e l’attuale Duchessa di Cambridge decisero di convolare a nozze dieci anni fa, incantando tutto il mondo con la loro cerimonia da favola. La loro storia, oggi, nonostante le malelingue che sono spesso circolate infondatamente, prosegue a gonfie vele, come lascia ben pensare la tenera confessione che Kate ha rilasciato a sorpresa.

Durante una recente videoconferenza tenutasi con alcuni genitori inglesi per parlare di figli ed educazione, alla Duchessa è stato chiesto chi fosse la persona da cui ha ricevuto il maggior supporto durante quest’ultimo e drammatico anno di pandemia. La risposta non ha di certo tardato ad arrivare, diretta e satura di sentimento; Kate ha infatti alzato un foglio, su cui era riportato il nome del marito, William. Un semplice gesto che lascia però trapelare, senza eccessi o gesti iperbolici, il solido e resistente legame che unisce la coppia reale.

La moderatrice Melissa Loosemore, allora, ha scherzato affermando: «È adorabile, adorabile sentire questo. Non vogliamo che sia Bridgertone o qualcosa del genere, vero?», suscitando la spontanea risata di Kate. La moglie di William, poi, ha dato adito della sua umanità, raccontando di come il 2020 sia stato un anno terribilmente difficile per moltissime famiglie che non sono riuscite a sostentarsi autonomamente. Sia Kate che il marito hanno lavorato duramente, come una vera squadra, per aiutare coloro che hanno maggiormente sofferto durante la crisi dovuta al Covid-19. Lo scorso dicembre, ad esempio, la coppia ha ideato una speciale iniziativa, il Royal Train Tour, attraverso la quale hanno toccato diverse località del Regno Unito per ringraziale coloro che si sono prodigati in prima linea nella lotta contro il virus che ha messo in ginocchio il mondo intero. Non è mancato il benestare della Regina, che ha definito l’idea come meravigliosa.

Naturalmente, però, la famiglia è sempre al primo posto. Durante la medesima video-call, Kate ha infatti affrontato il tema della genitorialità durante la pandemia, definendola “estenuante”, aggiungendo che le sue abilità matematiche sono decisamente scarse. Che voto si darebbe in una scala da 1 a 10? Un “-5”, piena insufficienza! All’attività di mamma a tempo pieno, poi, Kate ha affiancato anche il ruolo di parrucchiera durante il lockdown, con «grande orrore dei miei figli». Una Duchessa tuttofare, che dimostra sempre grande magnanimità.