Kate Middleton fan di Bridgerton: la sua confessione

editato in: da

Kate Middleton: capelli lisci e golf grigio

Kate Middleton fan di Bridgerton: la duchessa di Cambridge ha confessato di seguire la serie Netflix che ha conquistato milioni di telespettatori. L’ammissione della moglie di William sarebbe avvenuta durante un incontro, avvenuto in videochiamata, con alcuni genitori inglesi per parlare di figli ed educazione. Durante l’appuntamento è stato chiesto a Kate chi fosse stata la persona che le era rimasta più vicino nei mesi della pandemia e durante il lockdown.

La duchessa ha scritto su un foglio il nome nel marito e il moderatore dell’incontro ha scherzato, dicendo: “È meraviglioso sentirlo. Non vorremmo mai vedere scritto Bridgerton o qualcosa del genere, giusto?”. Le sue parole hanno causato la reazione di Kate che ha sorriso, confermando di essere una fan della serie tv Netflix. La confessione della Middleton la rende, ancora una volta “una di noi” e conferma quanto sappia farsi amare dai sudditi inglesi, conquistati dalla sua eleganza e semplicità.

Mai fuori luogo, sempre perfetta e impeccabile, semplice, nonostante il ruolo che riveste, Kate in questi anni non ha mai fatto un passo falso, meritandosi, di fatto, un posto accanto a William quando salirà sul trono. Quel momento, almeno per ora, sembra lontano, visto che secondo alcune indiscrezioni la Regina sarebbe intenzionata a cedere il potere al figlio Carlo prima che al nipote.

Nel frattempo Kate è impegnata su diversi fronti. La duchessa di Cambridge ha un’agenda fitta di impegni ed è un membro importantissimo della Royal Family soprattutto dopo l’addio di Meghan Markle e Harry alla Corona, ma è anche una mamma e una moglie. Lontano dai riflettori lei e William – assicurano molte fonti – sono due genitori normali alle prese con tre figli: George, Charlotte e Louis.

Spesso si rifugiano ad Anmer Hall, la loro residenza nel Norfolk, dove si concedono lunghe passeggiate all’aria aperta, serate al pub e, a quanto pare, anche maratone di serie tv. Fra le preferite di Kate ci sarebbe proprio Bridgerton, lo show Netflix che ha battuto ogni record, portando al successo Phoebe Dynevor, che interpreta Daphne, e Regé-Jean Page, che presta il volto all’affascinante Simon Basset, duca di Hastings. La serie è stata rinnovata anche per una seconda stagione in cui il protagonista sarà Anthony Bridgerton e di sicuro a seguirla, oltre a milioni di fan, ci sarà Kate Middleton.